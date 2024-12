(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Was wir im Schatten tunStaffel 6, Folge 9, „Come Out and Play.“)

Bevor die letzte Staffel zu Ende ging, Was wir im Schatten tun wurde episch. Wie Sie vielleicht anhand des Episodentitels erraten haben, war „Come Out and Play“ eine Hommage an den Filmklassiker von 1979 Die Kriegerwobei Hunderte von Hintergrundschauspielern angeworben wurden, um die Staten-Island-Vampire der Serie durch die Straßen von „New York“ (gespielt von Toronto, Kanada) zu jagen. Darüber hinaus erweiterte die Serie ihre Liste an Gastauftritten anderer fiktiver Vampire mit einem Auftritt von Wahres BlutAlexander Skarsgård.

Letzten April, während FolgeAls Star Kayvan Novak am Set besuchte, deutete er bereits das Ausmaß dessen an, was noch kommen würde: „The Krieger Die Folge ist ziemlich groß“, sagte er. „Es macht immer Spaß, unterwegs zu sein, es gibt tolle Sets und jede Menge Leute. Wenn Sie ein Fan sind, wird es genau das Richtige sein.“

Für Kostümdesignerin Laura Montgomery war es eine große Herausforderung, die über die Ausstattung der verschiedenen Vampirgangs hinausging: Sie musste nicht nur Duplikate jedes Kostüms für die Stuntdoubles der Hauptdarsteller anfertigen, sondern auch zusätzliche Versionen anfertigen, die die „verschiedenen Stadien von“ widerspiegelten Blut und Schmutz und die Dinge, denen sie die ganze Nacht über begegnen.“

Montgomery fügte hinzu: „Es hätte mehr (Versionen) gegeben, aber wir haben es geschafft, sie dazu zu bringen, zuzustimmen, die Stunt-Doubles als Foto-Doubles zu verwenden.“ Sonst hätten wir 10 machen müssen.“

Ein Schauspieler, der nicht mehrere Kostüme benötigte, war Gaststar Doug Jones, der seine Rolle als The Baron wiederholte. „Es liest sich großartig“, sagt Jones über das Drehbuch. „Aber als ich am Set ankam, war da eine riesige Arena voller Hunderte von Hintergrundschauspielern, alle in diesen verschiedenen Banden … Ich meine, es muss Wochen gedauert haben, bis die Kostüm- und Make-up-Abteilung das alles herausgefunden hat. Eine so große Menschenmenge zu haben – das bringt eine Energie mit sich, die wirklich aufregend ist.“

Jones war tatsächlich etwas eingeschüchtert, als er vor diesem Publikum auftrat, denn „ich musste auf die Bühne, in meinem fabelhaften Outfit eine herrliche Runde drehen und es einfach besitzen.“ Daran ist der Baron sehr gewöhnt. Er liebt es, ein Narzisst zu sein und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Doug Jones tut das nicht immer.“ Er lacht. „Ich habe das Hochstapler-Syndrom und habe deshalb das Gefühl, dass ich es nicht wert bin, dort zu sein. Ich musste auf jeden Fall den Baron kanalisieren, um das alles zu verstehen.“

Laut Jones wurden die Arena-Sequenzen in nur zwei Tagen gedreht und es sei „urkomisch“ gewesen, die versammelten Vampirbanden in ihrer Gesamtheit zu sehen, fügt er hinzu. Er lobte auch die Hintergrundkünstler für ihre Begeisterung für das Shooting: „Sie waren alle so süß. Wenn es zur sechsten Staffel einer Show kommt, sind die meisten Ihrer Hintergrundschauspieler auch als Fans da.“

Die Hintergrundschauspieler wussten nichts von Skarsgårds Cameo-Auftritt, bis er am Set ankam, aber für den Rest der Besetzung, sagt Jones, „war die Vorfreude auf seine Ankunft spürbar. Er kam herein und ging, wie er es getan hatte Wahres Blutdieser schöne, große, stämmige, grüblerische Vampir – alles, was unsere Show nicht ist. Es war also eine köstliche Mischung, diese Vampirgeschichte mit unserer albernen Comedy-Vampirgeschichte zu vermischen. Es war so ein toller Sport, dass er für uns da war. Und ich fühlte mich sehr geehrt, dass ich derjenige sein durfte, der mit ihm hin und her schwatzte.“

Für Jones war „das Überraschende an all dem, wie lustig er war.“ Wir werden ermutigt, vom Drehbuch abzuweichen – wir machen Takes wie im Drehbuch und dann bekommen wir den Spaß. Während des Spaßlaufs schwatzten Alexander Skarsgård und ich viel mehr hin und her, als im endgültigen Schnitt üblich war. Ich würde gerne ein Outtake davon sehen, wie lange wir hin und her geplaudert haben und wie lange es gedauert hat. Mitten in meiner Szene mit ihm musste ich kichern. So gut war er.“

Jones sagt auch, dass Skarsgårds Verlassen der Szene – mit dem Ruf „Mensch!“ und weglaufen – „war alles sein Teil.“

Über FX gab Skarsgård selbst eine Erklärung zu seinem Auftritt ab: „Ich fürchte, ich kann mich nicht daran erinnern, diese Episode gedreht zu haben, da mich Dr. Laszlo Cravensworth offenbar auf der Abschlussparty hypnotisiert hat.“ Aber ich wachte mit einer intensiven körperlichen Anziehungskraft zu Dr. Cravensworth auf und fand seinen außergewöhnlichen Witz, seinen Charme und seine Intelligenz absolut entwaffnend. Seitdem habe ich eine YouTube-Fanseite für ihn gestartet. Es heißt „Weil du es Cravens wert bist.“ Bitte liken, folgen und abonnieren.“

Jones hingegen wird sich an seine Zeit erinnern Was wir im Schatten tun liebevoll, zumal „ich nie so lange in der Serie durchhalten sollte“ – Der Baron sollte ursprünglich nach der allerersten Folge der Serie verschwunden sein, aber stattdessen fand Schöpfer Jemaine Clement immer wieder Wege, ihn zurückzubringen, und sagte jedes Mal: „Doug, das läuft viel zu gut.“

Wie viele andere ist Jones traurig über den bevorstehenden Abschluss der Show und sagt: „Wir verwenden den Begriff bittersüß, aber ich habe Probleme, das Süße zu finden.“ Der bittere Teil liegt auf der Hand – ich wünschte, diese Show könnte länger dauern.

Jones bringt es schließlich auf den Punkt: „Das waren sechs Saisons für mich, die so, so schön waren.“

Was wir im Schatten tun wird auf Hulu gestreamt.