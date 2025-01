Hey Mädchen, Ryan Gosling fliegt vielleicht in eine weit, weit entfernte Galaxie. Berichten zufolge befindet sich der A-List-Schauspieler in Gesprächen über eine Rolle in dem Film Star Wars Film, der derzeit von entwickelt wird Deadpool und Wolverine Regisseur Shawn Levy.

Entsprechend Der Hollywood-ReporterLevy hat seine Sichtweise weiterentwickelt Star Wars seit 2022, wobei es sich angeblich um einen eigenständigen Film handelt, der nicht Teil der Skywalker-Saga sein wird. Es gibt keine Bestätigung für den Zeitraum, in dem es spielen könnte, was bedeutet, dass es irgendwo von den Anfängen der Galaktischen Republik bis nach der Schlacht von Exegol stattfinden könnte.

Levy genießt derzeit den Erfolg, der sich aus der Partnerschaft mit einem anderen Hollywood-Ryan als Reynolds-Hauptdarsteller ergab Deadpool und Wolverine war eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres 2024, denn er spielte an den weltweiten Kinokassen über 1,3 Milliarden US-Dollar ein und war damit der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Es gab Gerüchte, dass Levy irgendwann die Regie übernehmen würde Rächer 5ein Job, der schließlich an Anthony und Joe Russo ging.

Trotz des letzten Jahres Der Fall Guy Obwohl Gosling kein weltweiter Kassenerfolg war, gilt er mit insgesamt drei Oscar-Nominierungen als einer der bekanntesten Stars Hollywoods. Kürzlich hat er die Dreharbeiten zu einem weiteren Weltraumabenteuer abgeschlossen, der Adaption von Phil Lord und Chris Miller Projekt Ave Maria.

Seit einigen Jahren ist die Star Wars Das Universum ist mit Originalserien wie dem kleinen Bildschirm geblieben Der Akolyth Und Skelettbesatzung debütiert direkt bei Disney+ – das nächste geplante Filmabenteuer ist Der Mandalorianer und Groguder am 22. Mai 2026 in die Kinos kommen soll. Tatsächlich ist Goslings Besetzung nicht die unerwartetste Neuigkeit, die es gibt Star Wars Universum in letzter Zeit. Diese Ehre geht auf die Ankündigung zurück, dass Jeremy Allen White in dem kommenden, von Jon Favreau inszenierten Film Rotta, den Sohn von Jabba the Hutt, spielen wird.