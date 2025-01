Das BeachLife Festival ist für ein weiteres Jahr zurück am Redondo Beach, Kaliforniens Uferpromenade, mit Lenny Kravitz, Sublime und Alanis Morissette als Headliner der dreitägigen Veranstaltung. BeachLife 2025 findet vom 2. bis 4. Mai statt und ist die sechste Ausgabe des Festivals. Außerdem werden Auftritte von Pretenders, OAR, Cake, Train, Mt. Joy, The Beach Boys und anderen zu sehen sein.

Weitere Einzelheiten finden Sie weiter unten und Sie können Ihre Tickets hier kaufen.

Was ist das BeachLife Festival 2025?

Das BeachLife Festival ist ein jährliches dreitägiges Festival, das am Ufer und Yachthafen von Redondo Beach in Südkalifornien stattfindet. Das diesjährige Festival wird am Freitag, dem 2. Mai, Feature-Auftritte von Lenny Kravitz, Train, OAR, Aloe Blacc, the Struts, Digable Planets und Shovels & Rope, Sublime, Pretenders, Cake, Skip Marley, Susanna Hoffs von The Armreifs und anderen beinhalten Sugar Ray am Samstag, 3. Mai, und Alanis Morissette, Mt. Joy, Jackson Browne, The Beach Boys und Marcus King am Sonntag, 3. Mai.

Darüber hinaus werden mehrere weitere Acts auftreten, darunter Tomorrow’s Bad Seeds, Lily Meola, Long Beach Dub All Stars, Solo-Sets von Jim Lindberg von Pennywise, Milo Aukerman von Descendents und Greg Graffin von Bad Religion und viele mehr.

BeachLife bietet nicht nur drei Tage Musik, Sand und Sonne, sondern feiert auch die Eröffnung des neuen California Surf Club, der Gourmetküche, handgefertigte Cocktails und persönlichen Service mit Blick auf die Hauptbühne und die Küste von Redondo Beach bietet.

Sehen Sie sich noch einmal unsere Zusammenfassung des letztjährigen BeachLife Festivals an, bei dem Sting, Incubus, Seal, DEVO, Local Natives und mehr auftraten.

Wie kann ich Tickets für BeachLife 2025 kaufen?

Tickets für BeachLife 2025 sind über StubHub als Hauptmarktverkäufer erhältlich. StubHub-Bestellungen werden durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert.

Welche Pässe kann ich für BeachLife 2025 kaufen?

BeachLife 2025 bietet verschiedene Ticketarten:

3-Tage-GA – 409 $: Standard-GA-Pass, ohne Wiedereintritt.

Standard-GA-Pass, ohne Wiedereintritt. 3-Tage-GA+ – 524 $: GA-Pass + unbegrenzte Ein- und Ausfahrten, eigene Eintrittsspur

GA-Pass + unbegrenzte Ein- und Ausfahrten, eigene Eintrittsspur 3-Tage-VIP – 999 $: Unbegrenztes Ein- und Aussteigen, Zutritt nur für VIPs in der ersten Reihe, eigene Eingangsgasse, exklusive Speisen- und Getränkeoptionen

Unbegrenztes Ein- und Aussteigen, Zutritt nur für VIPs in der ersten Reihe, eigene Eingangsgasse, exklusive Speisen- und Getränkeoptionen 3-Tage-Kapitän – 3.299 $: Zugang nur für Kapitäne in der ersten Reihe, Künstlerbegrüßung, Zugang zum Kapitänsbungalow, privater Blick von der Bühne auf die Bühne, exklusive Speisen- und Getränkeoptionen 1-Tages-Kapitän – 1.349 $

Zugang nur für Kapitäne in der ersten Reihe, Künstlerbegrüßung, Zugang zum Kapitänsbungalow, privater Blick von der Bühne auf die Bühne, exklusive Speisen- und Getränkeoptionen 3-Tage-Admiral – 995 $+: (2-4) GA+-, VIP- oder Kapitänstickets, unbegrenzte Ein- und Ausfahrten, inklusive Bootsliegeplatz und Beibootanlegeplatz verfügbar

Weitere Informationen zu den Ticketangeboten finden Sie auf der offiziellen Website von BeachLife.

Findet BeachLife tatsächlich am Strand statt?

Jein. Während ein Großteil des Festivals auf einem großen Grundstück neben dem Jachthafen, dem Pier und der Uferpromenade von Redondo Beach stattfindet, gibt es einen Teil des Festivals – die Lowtide Stage –, die vollständig auf Sand aufgebaut, aber vom Meer abgeschirmt ist . Bringen Sie also gerne Ihre Flip-Flops mit, aber die Badesachen können Sie wahrscheinlich zu Hause lassen.