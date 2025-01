Der Dexter Das Universum hat gerade zusätzliche Starpower hinzugefügt, da Uma Thurman der Besetzung dieses Sommers beigetreten ist Dexter: Auferstehung als Serien-Stammgast. In der kommenden Showtime-Serie spielt Michael C. Hall den (Sie haben es erraten) wiederauferstandenen Dexter Morgan, dessen Tod am Ende der Fortsetzungsserie liegt Dexter: Neues Blut wurde durch die Eröffnung der Prequel-Serie als nur vorübergehend entlarvt Dexter: Erbsünde.

Es sind nicht viele Details darüber bekannt Auferstehungaber Thurman wird den Sicherheitschef eines mysteriösen Milliardärs namens Leon Prater spielen. „Als ehemalige Special Ops-Offizierin hatte Charley verschiedene hochrangige private Sicherheitsjobs inne, bevor sie ihre Position als einfallsreiche und sorgfältige rechte Hand für Prater übernahm“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Vor Thurman waren die einzigen angekündigten Darsteller für Auferstehung – jenseits von Hall – waren Absolventen der Serienmörder-Reihe: David Zayas wird als Detective Angel Batista zurückkehren, während Jack Alcott seine Rolle fortsetzen wird Neues Blut Rolle als Dexters Sohn Harrison. Außerdem wird James Remar als Dexters Vater Harry zurück sein, zumindest wie er in Rückblenden und Fantasy-Sequenzen zu sehen ist. (An ErbsündeHarry wird derzeit von Christian Slater gespielt.)

Der Showrunner der Originalserie, Clyde Phillips, ist als ausführender Produzent und Moderator zurückgekehrt Auferstehungmit Marcos Siega, der neun Episoden der Kernserie leitete und als Produktionsregisseur fungierte. Er wird bei sechs Episoden der neuen Serie Regie führen.

Thurman war kürzlich in der romantischen Komödie von Prime Video zu sehen Rot, Weiß und Königsblauund spielte Arianna Huffington in der limitierten Serie Super Pumped: Der Kampf um Uber. Eine ihrer berühmtesten Rollen ist „Die Braut, die es versucht“. Töte Billhat gerade eine neue SteelBook 4k UltraHD-Version erhalten. Darüber hinaus hat Kyle Meredith kürzlich mit Patrick Gibson gesprochen, der in der Serie den jüngeren Dexter spielt Erbsünde.