Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Diese Woche etwas anderes – der indonesische Sänger Afgan ist hier, um über sein neues Album zu sprechen. Sondereinschließlich der unterhaltsamen Zusammenarbeit mit der Solistin JESSI. Wenn Sie es noch nicht getan haben, tun Sie sich selbst einen Gefallen und abonnieren Sie meinen Begleit-Newsletter, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

Afgan beschreibt sein neues Album, Sonderals emotionale Achterbahnfahrt. Mit einem Titel, der sich auf die Offenbarung bezieht, dass jeder Fremde um uns herum sein eigenes reiches, voll verwirklichtes Leben lebt, Sonder schwankt zwischen „Unsicherheiten und Schmerz“ und „spielerischen, freudigen“ Momenten.

Der Schwerpunkt des Albums, „Escape“, fällt definitiv in die zweite Kategorie. Um den heiteren Charakter zu erreichen, den die Single seiner Meinung nach verlangte, tat sich Afgan mit JESSI zusammen und die beiden flogen nach Bali, um das Musikvideo zu drehen. „JESSI war super spontan“, erinnert er sich an ihre gemeinsame Zeit am Set.

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „Escape“ an und lesen Sie weiter, um das vollständige Interview mit Afgan zu lesen.

„Escape“ macht so viel Spaß! Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Wie bist du auf JESSI aufmerksam geworden?

Ich habe den Track in London mit einigen britischen Produzenten fertiggestellt und ursprünglich sollte „Escape“ mein eigener Song werden. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Song aufgrund seiner sommerlichen Stimmung einen besonderen Touch brauchte. Schließlich habe ich JESSI kontaktiert, die ich zuvor in Jakarta bei einer Show kennengelernt hatte, bei der wir beide zusammen aufgetreten sind. Ich bin so froh, dass sie zugesagt hat, denn ich denke, „Escape“ ist perfekt für uns.