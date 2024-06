Jeffrey Wright ist mit dem kommenden politischen Spionagethriller von Showtime der Besetzung von Paramount+ beigetreten Die Agentur neben Michael Fassbender.

Ausführende Produzenten: George Clooney und Grant Heslov, Die Agentur basiert auf der französischen Dramaserie Das Bureau des Legendes (bekannt als Das Büro international) und dreht sich um Fassbenders Figur Martian, einen verdeckten CIA-Agenten. Wright spielt Henry, Martians Mentor und Einsatzleiter der CIA, der die inoffiziellen Geheimagenten beaufsichtigt.

Joe Wright (Stolz und Voreingenommenheit) wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen und zusammen mit den Autoren Jez und John-Henry Butterworth (Ford gegen Ferrari).

Laut der offiziellen Logline folgt die Serie Martian, als ihm befohlen wird, „sein Leben als Undercover-Agent aufzugeben und zur London Station zurückzukehren. Als die Liebe, die er zurückgelassen hat, wieder auftaucht, entflammt die Romantik erneut. Seine Karriere, seine wahre Identität und seine Mission stehen im Konflikt mit seinem Herzen und stürzen sie beide in ein tödliches Spiel aus internationalen Intrigen und Spionage.“

„Jeffrey Wright porträtiert nicht nur Charaktere – er verkörpert sie vollständig und verleiht jeder Rolle rohe, emotionale Kraft und tiefe psychologische Einsicht“, sagte Chris McCarthy, Co-CEO von Paramount Global und Präsident/CEO von Showtime & MTV Entertainment Studios in einer Erklärung. „Wir freuen uns, ihn in Michael Fassbenders kreativem Dreamteam begrüßen zu dürfen.“

Wright spielte zuletzt in Amerikanische Belletristikder für den Oscar als bester Film nominiert war und in Staffel 2 der HBO-Serie zu sehen sein wird. Der Letzte von uns. Inzwischen spielte Fassbender einen professionellen Auftragskiller in David Finchers Der Mörder.