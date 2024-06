South by Southwest hat seine Partnerschaften mit der US-Armee und dem Verteidigungsauftragnehmer RTX Corporation für das Festival 2025 beendet, als Reaktion auf die Bedenken zahlreicher Künstler, die von der Veranstaltung 2024 zurückgetreten waren.

„Nach sorgfältiger Prüfung unserer Angebote überarbeiten wir unser Sponsoringmodell“, gab das in Austin ansässige Festival diese Woche in einer Erklärung bekannt (via The Daily Dot). „Infolgedessen werden die US-Armee und Unternehmen, die sich mit der Waffenherstellung beschäftigen, keine Sponsoren von SXSW 2025 sein.“ Zusammen mit der US-Armee hat SXSW seine Partnerschaft mit Collins Aerospace beendet, einer Tochtergesellschaft des Waffenherstellers RTX Corporation (früher bekannt als Raytheon).

Als Reaktion auf die israelische Invasion in Gaza zogen sich über 80 Künstler aus Protest gegen die Sponsoringbeziehungen des Festivals mit der US-Armee und Collins Aerospace aus dem Lineup des SXSW 2024 zurück. SXSW war zunächst von diesen Beziehungen abhängig und erklärte in einer Erklärung: „Die Rüstungsindustrie war historisch gesehen ein Testgelände für viele der Systeme, auf die wir uns heute verlassen. Diese Institutionen sind oft führend bei neuen Technologien und wir glauben, dass es besser ist zu verstehen, wie sich ihr Ansatz auf unser Leben auswirken wird.“ Unterdessen richtete der Gouverneur von Texas, Greg Abbot, eine klare Botschaft an Bands, die aus Protest gegen die Beteiligung der US-Armee vom Festival zurückgetreten waren: „Tschüss. Kommt nicht wieder.“

South by Southwest 2025 soll vom 7. bis 15. März 2025 in der Innenstadt von Austin, Texas, stattfinden. Das Festival hat außerdem kürzlich eine neue Ablegerveranstaltung angekündigt, die im Juni 2025 in London stattfinden wird.