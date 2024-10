Willkommen zurück bei Crate Digging, unserem wiederkehrenden Feature, das tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben zum Vorschein bringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe präsentiert uns die mit einem Grammy ausgezeichnete Sängerin Samara Joy die perfekte Jazz-Reiseroute für den Herbst.

„Der Gewinn eines Grammys stand mein ganzes Leben lang nicht auf meiner Bingokarte, und der Gewinn von drei Grammy kam völlig unerwartet“, sagt Samara Joy, die 2023 die Trophäe als beste neue Künstlerin mit nach Hause nahm, bevor sie bei der Zeremonie 2024 zwei weitere Auszeichnungen einheimste. Nach dem, was sie als „Grammy-Rummel“ bezeichnet, nahm ihr neues Album organisch Gestalt an. Diese dritte LP, Porträtkommt morgen, 11. Oktober, an.

„Ich habe mir Zeit genommen, herauszufinden, was als nächstes zu tun ist, und habe nicht versucht, überstürzt irgendeiner Relevanz oder Dynamik nachzujagen“, erzählt sie Folge über Zoom, die aus ihrer Wohnung in Harlem spricht. „Ich wollte mich auf die Musik konzentrieren und etwas Substanzielles bieten und ein Künstler mit Substanz sein, und das gelingt nur, wenn man Zeit in das investiert, was man liebt.“

Holen Sie sich hier Samara Joy-Tickets

Und was Samara Joy liebt, ist Jazz. Obwohl sie aus einer musikalischen Familie stammt und mit Klassikern aufwuchs, verfiel sie erst in ihrem ersten Studienjahr vollständig dem Genre. Etwas veränderte sich, als sie anfing, mehr Zeit mit Künstlern wie Sarah Vaughan zu verbringen, deren Musik sie als einen ihrer wichtigsten Picks nennt, der auch die Entstehung des Albums maßgeblich beeinflusste Porträt.

Hören Sie sich „Autumn Nocturne“ von an Porträt Weiter unten erfahren Sie mehr über die 10 Alben, die Joy als Hintergrund für den perfekten Herbsttag ausgewählt hat.

Esperanza Spalding – Radiomusikgesellschaft

Ich habe das Gefühl, dass dieses Album meine Einführung in den Jazz gewesen sein könnte, ohne dass ich es überhaupt wusste, denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich in der Mittelschule oder zu Beginn der Oberschule mitgesungen habe. Mein Vater hat diese Platte die ganze Zeit aufgelegt, und jetzt, wo ich sie als Erwachsener höre, denke ich: „Oh mein Gott, das ist so eine schöne Darstellung von Esperanzas Interpretation von Jazz, ganz allein.“ Originalmusik, auf ihren Wurzeln in der Klassik.“ Aber als ich aufwuchs, hieß es wirklich nur: „Oh mein Gott, ich liebe ihre Stimme“, und das ist bis heute so geblieben.

João Gilbert — Amoroso

Das ist irgendwie anders; Es ist eher der brasilianische Bossa-Nova-Stil, aber ich liebe die Kombination von João Gilbertos Stimme – wie einfühlsam sie ist – kombiniert mit diesen wunderschönen Orchestrierungen von Claus Ogerman. Es sind nicht nur Standards, sondern auch Bossa-Nova-Musik. Ich denke, es ist eine perfekte Kombination, um den Herbst optimal zu genießen.