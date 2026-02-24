Mehrere prominente schwarze Persönlichkeiten in Hollywood haben den Umgang der BAFTAs mit den Ausbrüchen des Tourette-Syndrom-Aktivisten John Davidson während der Zeremonie am Sonntag kritisiert.

Davidson, der an schwerem Tourette-Syndrom leidet, rief das N-Wort, als Michael B. Jordan und Delroy Lindo den Preis für die besten visuellen Effekte überreichten. Hannah Beachler, Produktionsdesignerin bei Sündersagte, sie habe die Beleidigung im Laufe des Abends noch zweimal gehört, darunter einmal gegen sie.

BAFTAs-Moderator Alan Cumming ging zweimal auf Davidsons unfreiwillige Ausbrüche während der Preisverleihung ein und entschuldigte sich unter anderem bei denjenigen, die sich über die „starke Sprache“ „beleidigt“ fühlten.

Beachler kritisierte ausdrücklich die Entschuldigung der BAFTAs und schrieb in den sozialen Medien: „Ich verstehe und weiß zutiefst, warum dies eine unmögliche Situation ist. Ich weiß, wir müssen mit Anstand damit umgehen und weiter durchhalten. Aber was die Situation noch schlimmer machte, war die weggeworfene Entschuldigung: ‚Wenn Sie beleidigt wären‘.“

Andere prominente schwarze Persönlichkeiten, die nicht an der diesjährigen Zeremonie beteiligt waren, sprachen den Vorfall in den sozialen Medien an. Jamie Foxx, der 2005 für seine Leistung einen BAFTA gewann Raykommentierte in einem Instagram-Beitrag den Moment als „Inakzeptabel“ und „Nein, das hat er so gemeint.“ Der Draht Schauspieler Wendall Piece schrieb, es sei „ärgerlich, dass die erste Reaktion nicht vollständig war und entschuldigt sich aus vollem Hals bei Delroy Lindo und Michael B. Jordan. Die Beleidigung gegen sie hat Vorrang. Die Begründung für die rassistische Beleidigung spielt keine Rolle.“

In der Zwischenzeit hat Clayton Davis, VielfaltDer Chefredakteur der Preisverleihung kritisierte den Umgang der BAFTAs mit dem Vorfall – insbesondere die Entscheidung, Davidsons Verwendung des N-Wortes beim Bearbeiten anderer Momente nicht zu zensieren. Obwohl die Sendung mit Bandverzögerung ausgestrahlt wurde, stellte Davis fest, dass die Beleidigung „immer noch ungefiltert ausgestrahlt und der Moment dann als Clip zirkulieren durfte – ohne Kontext und vorbereitet für Empörung.“ Allerdings andere Teile der Zeremonie war zensiert, darunter Akinola Davies Jr., der in seiner Dankesrede „Free Palestine“ sagte, und Paul Thomas Anderson, der das Wort „Piss“ verwendete, als er den Preis für die beste Regie entgegennahm.

Davidson ist ein verehrter Botschafter von Tourette, der zuvor von Königin Elizabeth II. für seine Lobbyarbeit geehrt wurde. Sein Leben ist Gegenstand der Biografie Ich schwöreder bei den BAFTAs 2026 für fünf Preise nominiert wurde, wobei Robert Aramayo als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Anmerkung des Herausgebers: Medizinische Experten betonen, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Tourette-Syndrom und Rassismus gebe. Während es sich bei einem seltenen Symptom namens Koprolalie um unwillkürliche Stimmausbrüche handelt, sind diese Ausbrüche neurologischer Natur und spiegeln nicht die persönlichen Ansichten, Vorurteile oder Absichten des Sprechers wider.