Nach dem massiven Auszeichnungserfolg von Sündersagte Autor/Regisseur Ryan Coogler, dass es zurückkommt Die X-Akten würde sein Fokus sein, und er hat es offiziell umgesetzt. Hulu hat einen Pilotauftrag für eine Neuauflage der klassischen Science-Fiction-Serie mit Danielle Deadwyler (Bis, Ich sah den Fernseher leuchten).

Das Drehbuch, die Regie und die ausführende Produktion des Pilotfilms übernimmt Coogler im Rahmen seines TV-Gesamtvertrags mit Disney. In der offiziellen Logline heißt es: „Zwei hochdekorierte, aber sehr unterschiedliche FBI-Agenten gehen eine unwahrscheinliche Verbindung ein, als sie einer seit langem geschlossenen Abteilung zugewiesen werden, die sich mit Fällen ungeklärter Phänomene befasst.“ (Das kommt mir bekannt vor.)

Derzeit sind die Originalserienstars David Duchovny und Gillian Anderson nicht an der Pilotfolge beteiligt. Duchovny ist aktiv geblieben X-Akten-bezogene Projekte seit der Ausstrahlung der letzten Folgen der Serie im Jahr 2018, darunter eine aktuelle Dokumentarserie des History Channel. Anderson hingegen hat 2018 aus kreativen Gründen offiziell aufgehört, Scully zu spielen, obwohl sie und Coogler über seine Pläne für einen Neustart gesprochen haben.

Der Schöpfer der Originalserie, Chris Carter, wird bei dieser neuen Serie als ausführender Produzent fungieren X-AktenAber Der Hollywood-Reporter berichtet, dass er in der Serie eine nicht schreibende Rolle spielen wird.

Coogler hat häufig davon gesprochen, dass er einen Neustart wünscht Die X-Akten als Hommage an seine Beziehung zu seiner Mutter, erzählend Vielfalt letzten Herbst: „Ich möchte es ihr und den Fans recht machen. Meine Mutter hat einige der Sachen gelesen, die ich dafür geschrieben habe. Sie ist Feuer und Flamme.“

Das nächste zu lösende Rätsel: Wer wird der Mulder von Deadwylers Scully sein? Oder die Scully zu Deadwylers Mulder? Weitere Informationen finden Sie in unserer Rangliste der 30 Besten X-Akten Episoden… bis heute.