Die Liste der berühmten Persönlichkeiten, die Tom Hanks im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere gespielt hat, ist jetzt etwas länger geworden: Der Oscar-prämierte Schauspieler hat sich für die Rolle des Präsidenten Abraham Lincoln angemeldet Lincoln im Bardoein Live-Action/Animations-Hybridfilm unter der Regie von Duke Johnson (Anomalisa), hergestellt von Starburns Industries. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von George Saunders, einem Bestseller der New York Times, der 2017 auch den Booker Prize gewann.

Laut Deadline wird der neue Film „eine einzigartige Mischung aus Stop-Motion-Animation und Live-Action verwenden, um einen der intimsten Momente in Lincolns Leben zu erkunden und sich dabei auf seine Beziehung zu seinem kürzlich verstorbenen 11-jährigen Sohn zu konzentrieren. Der Film wird Themen wie Liebe, Empathie und menschliche Fähigkeiten angesichts der Trauer erforschen, während sich die Geschichte durch ein Ensemble lebender und toter, historischer und erfundener Charaktere entfaltet.“

Hanks wird Lincoln in den Live-Action-Segmenten des Films spielen. Sein nächstes Projekt wird jedoch ein animiertes sein: Er kehrt als Cowboy Woody zurück Toy Story 5 diesen Sommer.

Verwandtes Video