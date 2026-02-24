Die Boxlegenden Floyd „Money“ Mayweather Jr. und Manny „PacMan“ Pacquiao stehen mehr als ein Jahrzehnt nach dem „Kampf des Jahrhunderts“ vor einem Rückkampf. Es findet am Samstag, dem 19. September, statt und ist der erste Boxkampf, der im Las Vegas Sphere ausgetragen wird. Dieses Mal wird es nicht über PPV im Fernsehen übertragen, sondern live auf Netflix gestreamt.

„Floyd und ich lieferten der Welt den nach wie vor größten Kampf in der Geschichte des Boxens“, sagte Pacquiao in einer Erklärung. „Die Fans haben lange genug gewartet – sie haben diesen Rückkampf verdient, und er wird jetzt noch größer, da er weltweit live auf Netflix übertragen wird. Ich möchte, dass Floyd mit der einzigen Niederlage in seiner Profibilanz leben und sich immer daran erinnern wird, wer ihm diese Niederlage zugefügt hat.“ Mayweather bestand darauf, dass dieses Spiel das „gleiche Ergebnis“ sein werde wie das erste, als er Pacquiao besiegte.

Obwohl Pacquiao im letzten Jahrzehnt mit acht Kämpfen halbaktiv im Ring geblieben ist, boxte Mayweather zuletzt im August 2017 professionell und siegte in seinem „letzten Kampf“ über Conor McGregor. Allerdings hat Mayweather in Schaukämpfen gegen Logan Paul, den MMA-Kämpfer John Gotti III und andere gekämpft. Im vergangenen September kündigten Mayweather und Mike Tyson außerdem an, dass sie in diesem Frühjahr in einem Freundschaftsspiel gegeneinander antreten würden.

