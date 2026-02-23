Am Abend vor Beginn der Produktion Der Fall und Aufstieg von Reggie DinkinsTracy Morgan veranstaltete eine Hausparty. Nun, wie Co-Star Daniel Radcliffe es im obigen Videointerview ausdrückt: „Tracy hat uns am Abend vor Beginn der Dreharbeiten zum Pilotfilm zu sich nach Hause eingeladen … alle Schauspieler und alle Autoren, Produzenten und Regisseure und so weiter. Das war eine wirklich schöne Art, das Eis zu brechen und alle kennenzulernen.“

„Ich betrachte uns nicht als Ensemble oder Team. An diesem Abend wurden wir zur Familie“, erzählt Morgan Folge. „Wir wurden alle lockerer, wir ließen alle die Seele baumeln und ich sagte: ‚Lass uns leben. Lasst uns leben.‘“

Es ist eine Stimmung, die Bobby Moynihan direkt Morgan zu verdanken hat. „Tracy ist sehr gut darin, Menschen zusammenzubringen, und er hat viel Herz und macht aus allem eine Party. Wir haben großes Glück, ihn an der Spitze dieser Show zu haben. Man weiß, dass Tracy kommt, weil er einen Ghettoblaster hat. Man hört die Party kommen und es ist ein Riesenspaß. Sie gibt definitiv den Ton für den Tag an.“

Der Fall und Aufstieg von Reggie Dinkins bringt die ausführende Produzentin Tina Fey mit Morgan sowie den früheren Mitarbeitern Radcliffe und Moynihan wieder zusammen, wobei Morgan die titelgebende Reggie spielt. Reggie war einst ein großer Fußballstar, bis ein Glücksspielskandal seine Karriere ruinierte. Kann ein Dokumentarfilm über sein Leben, gedreht vom einst renommierten Dokumentarfilmer Arthur Tobin (Radcliffe), die Wende für Reggie bringen? Das hofft seine ganze Familie, darunter sein bester Freund Rusty (Moynihan), seine Ex-Frau Monica (Erika Alexander), seine Verlobte Brina (Precious Way) und sein jugendlicher Sohn Carmelo (Jalyn Hall).

Laut Radcliffe stimmte die Chemie zwischen den Darstellern sofort. „Natürlich wird im Laufe der Serie alles immer besser und wächst, aber wir sind alle Menschen, die wirklich gerne arbeiten. Wir sind immer gerne am Set und erledigen die Arbeit. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns ziemlich schnell verstanden haben.“

„Und Tracy wollte, dass wir eine Familie sind“, fügt Alexander hinzu. „Er sagte: ‚Wir werden über 8, 9, 12, 14 Jahre lang eine Familie sein.‘“

„Er ist sehr optimistisch“, sagt Radcliffe.

„Ich sagte: ‚Ist das eine Drohung oder ein Versprechen?‘“ Alexander lacht. „Aber ja, die Chemie stimmte sofort und ich denke, es wurde eine große Menge Respekt vor allen gespürt. Offensichtlich kamen die Leute mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau, aber alle kamen, um zu spielen, und jeder war auf dem besten Weg, und auch, um zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist wirklich eine wirklich wertvolle Sache.“

Und alles begann auf Morgans Party. Precious Way sagt, dass der Besuch von Morgans Haus ein unvergessliches Erlebnis war: „Ich war noch nie in meinem Leben so weit. Meine Augen waren die ganze Zeit so groß. Ich bin dankbar, dass er mich eingeladen hat, das zu erleben. Ich werde es nie vergessen. Niemals.“

„Sein Haifischbecken kann sogar mit dem Georgia Aquarium mithalten“, fügt Jalyn Hall hinzu. „Es war wirklich erstaunlich.“

Die Serie wird als Mockumentary gedreht, aufgenommen von Arthurs Kamerateam (mit gelegentlichen Ausbrüchen von Found Footage). Laut Moynihan war es „ein Riesenspaß“, im Bereich der Mockumentary mitzuspielen, der sagt, dass „es der Show einen neuen Charakter hinzufügt, der gewissermaßen das Publikum darstellt.“

Radcliffe liebt es, im Mockumentary-Stil zu drehen, und zwar aus einem technischen Grund: Anstatt dass die Produktion lange Pausen einlegen muss, damit die Kameras eine Szene aus einem anderen Blickwinkel filmen können, erfassen die Kameras bei jeder Einstellung drei Seiten. „Das bedeutet, dass man viel mehr Zeit für die Szene hat, in der man sich gerade befindet, und dass man sich bei diesen Aufnahmen wirklich darauf konzentrieren kann. Aber es bedeutet auch, dass man sehr, sehr schnell vorankommen kann.“

„Man spürt es, wie die Kamera bei uns arbeitet“, stellt Erika Alexander fest. „Sie bewegen sich und wechseln und finden dich und ziehen rein und raus. Nach einer Weile ist es ein Tanz, und du musst den Tanz respektieren.“

Mitschöpfer Sam Means sagt, dass er und die anderen Autoren zwischenzeitlich ein wenig Erfahrung mit der Arbeit an Mockumentarys hatten Königin von Jordanien Segmente auf 30 Rock und eine gefälschte Dokumentarfolge von Unzerbrechliche Kimmy Schmidt. „Es bietet Ihnen so viele verschiedene Werkzeuge, sowohl zum Geschichtenerzählen als auch für die Art von Witzen, die Sie erzählen können. Seitdem wollten wir darauf zurückkommen.“

Aufgrund der Vielzahl an Sportdokumentationen, die in den letzten Jahren herausgekommen sind, war es auch sinnvoll, dieses Format weiterzuverfolgen Der letzte Tanz Zu Beckham Zu Charlie Hustle und die Sache mit Pete Rose – Letzteres ist angesichts der Glücksspielskandale von Reggie Dinkins besonders relevant. „Es schien einfach die perfekte Verbindung von Format, Besetzung und Thema zu sein“, sagt Means.

Mitschöpfer Robert Carlock merkt jedoch an, dass es Zeiten gab, in denen der Mockumentary-Ansatz eine Herausforderung darstellte, weil die Autoren „das Rätsel lösen mussten: ‚Oh, wie sehen wir das?‘“. In einer Episode wurde beispielsweise eine Figur nicht von Arthurs Kameras verfolgt, was dazu führte, dass (natürlich fiktive) Geldautomatenüberwachung und Bodycam-Aufnahmen der Polizei zum Einsatz kamen.

„Ich weiß, dass jetzt alles eine Mockumentary ist“, sagt Radcliffe. „In der TV-Comedy-Branche haben so viele Dinge diesen Stil. Aber ich denke gern, dass wir tatsächlich, zumindest in dieser ersten Staffel, wirklich versuchen, die Zwänge auszunutzen, die sich daraus ergeben, dass es sich um einen Dokumentarfilm in der Serie handelt. Sie sehen also, wie ich versuche, den Film zu machen, und es ist einfach eine sehr praktische Möglichkeit, Charaktere ihre inneren Monologe vor der Kamera zum Ausdruck bringen zu lassen.“

Jalyn Hall hat herausgefunden, dass Mockumentary nicht nur seine komödiantischen Instinkte in der Serie gestärkt hat, sondern dass sich dies auch auf sein Privatleben ausgewirkt hat – wenn er mit Freunden rumhängt, werden seine Reaktionen auf sie, „wenn etwas Verrücktes passiert“, zum Lachen gebracht, „und das kommt definitiv dadurch, dass er Blicke und Blicke in die Kamera wirft. Ich denke, danke, Fall und Aufstieg von Reggie Dinkins.”

Moynihans einziges Problem mit dem Mockumentary-Format besteht darin, dass es seinen anderen Job beeinträchtigt. „Ich bin in einer anderen Fernsehsendung, NCIS: Ursprüngeund ich kann nicht aufhören, in die Kamera zu schauen. Ich schaue ständig direkt in die Kamera und muss innehalten, weil ich immer wieder vergesse, dass ich nicht in dieser Show bin.“

Was den Star der Serie angeht, meint Morgan, dass die Mockumentary „uns Raum zum Spielen gibt. Ich denke, wir haben uns ganz natürlich darauf eingelassen. Wir mussten nur wissen, wann wir in die Tiefe schauen sollten und wann nicht. Sie sagten einfach: ‚Sei du selbst.‘“

Moynihan fragt Morgan dann: „Ich denke, die eigentliche Frage ist: ‚Warst du, Tracy Morgan, jemals nicht du selbst?‘“

Sagt Morgan mit perfekter Ausdrucksweise: „Ich weiß nicht einmal, worum es geht. Ich lebe mein Leben und ich lasse es leben, Baby.“

Die zweite Folge von Der Fall und Aufstieg von Reggie Dinkins Premiere am Montag, 23. Februar, auf NBC, Streaming auf Peacock.