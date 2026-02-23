Das jährliche Louder Than Life-Festival hat sein komplettes Line-up für 2026 enthüllt und es ist absolut gespickt mit Iron Maiden, Tool, My Chemical Romance, Limp Bizkit, Pantera, Megadeth und mehr.

Das Fest findet vom 17. bis 20. September im Kentucky Exposition Center in Louisville statt. Vier-Tages-Pässe und Tageskarten sind hier erhältlich.

Am Donnerstag, den 17. September, stehen Iron Maiden, Pantera und Megadeth ganz oben auf der Liste, zu der unter anderem Alice Cooper, Anthrax, Danzig, Rise Against, Jimmy Eat World, Suicidal Tendencies, Mac Sabbath, GWAR und Skillet gehören.

Am Freitag, den 18. September, werden My Chemical Romance, Pierce the Veil und A Day to Remember ein Line-up mit The Pretty Reckless, Taking Back Sunday, Coheed and Cambria, The Warning, The Used, President und anderen anführen.

Am Samstag, den 19. September, stehen Limp Bizkit, Papa Roach und Sublime an der Spitze eines Konzerts, zu dem unter anderem BABYMETAL, Tom Morello, Halestorm, In This Moment, Ice Nine Kills, POD, Coal Chamber, Circa Survive, Kublai Khan TX, Soil und mehr gehören.

Und Tool, Gojira und Danny Elfman werden am Sonntag, dem 20. September, den Abschluss machen und ein Line-up mit The Prodigy, The Mars Volta, Mastodon, Black Label Society, Dethklok, Killswitch Engage, Ministry, Black Veil Brides, Underoath, Thrice, Sleep Theory, Filter und mehr anführen.

„Letztes Jahr haben wir Kentucky Kingdom übernommen und Rockfestival-Rekorde gebrochen. Dieses Jahr sind wir zurück, um den ultimativen Rock-Ausflug zu bieten“, erklärte Danny Wimmer von Danny Wimmer Presents. „Louder Than Life ist Ihr Spielplatz – fahren Sie mit der Achterbahn, hören Sie legendäre und aufstrebende Bands, genießen Sie unglaubliches Essen und Bourbon und tauchen Sie kopfüber in das Rockerlebnis ein, auf das Sie gewartet haben. Es ist Zeit, sich auszutoben und Spaß zu haben. Wir sehen uns bald.“

Das vollständige Line-up des Louder Than Life-Festivals 2026 finden Sie im Poster unten.