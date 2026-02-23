In einer neuen Erklärung haben sich die BAFTAs „vorbehaltlos“ bei Michael B. Jordan, Delroy Lindo und anderen Gästen der Zeremonie gestern Abend für ihren Umgang mit den unfreiwilligen Ausbrüchen des Tourette-Syndrom-Aktivisten John Davidson entschuldigt. Darüber hinaus hat Davidson eine eigene Erklärung abgegeben, in der er sagt, er sei „zutiefst beschämt, wenn jemand meint, meine unfreiwilligen Ticks seien beabsichtigt oder hätten irgendeine Bedeutung.“

Davidson, der an schwerem Tourette-Syndrom leidet, rief das N-Wort, als Michael B. Jordan und Delroy Lindo den Preis für die besten visuellen Effekte überreichten. Hannah Beachler, Produktionsdesignerin bei Sündersagte, sie habe die Beleidigung im Laufe des Abends noch zweimal gehört, darunter einmal gegen sie.

BAFTA-Moderator Alan Cumming ging zunächst auf Davidsons Ausbrüche während der Preisverleihung ein und entschuldigte sich unter anderem bei denen, die sich über die „starke Sprache“ „beleidigt“ fühlten. Nach erheblichem Widerstand seitens der Filmgemeinschaft – darunter prominente schwarze Persönlichkeiten in Hollywood wie der ehemalige BAFTA-Gewinner Jamie Foxx und Wendell Pierce – haben die BAFTAs jedoch eine ausführlichere Entschuldigung ausgesprochen.

„Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür, dass unsere Gäste in eine sehr schwierige Situation geraten sind, und entschuldigen uns bei allen. Wir werden daraus lernen und die Inklusion im Mittelpunkt unseres Handelns halten, indem wir an unserem Glauben an Filme und Geschichtenerzählen als entscheidenden Kanal für Mitgefühl und Empathie festhalten“, heißt es in der Erklärung.

In der Entschuldigung der BAFTAs wurde nicht erwähnt, dass sie es versäumt hatten, Davidsons Ausbruch zu zensieren, obwohl sie andere Teile der Sendung, die mit einer Bandverzögerung gezeigt wurde, bearbeitet hatten.

Hier ist die vollständige Entschuldigung der BAFTAs:

„Bei den BAFTA Film Awards gestern Abend haben unsere Gäste eine sehr beleidigende Sprache gehört, die für so viele ein unvergleichliches Trauma und Schmerz mit sich bringt. Wir möchten den Schaden anerkennen, den dies angerichtet hat, das Geschehen ansprechen und uns bei allen entschuldigen.

„Einer unserer Gäste, John Davidson MBE, hat das Tourette-Syndrom und hat sein Leben der Aufklärung und Kampagnenarbeit für ein besseres Verständnis dieser Erkrankung gewidmet. Das Tourette-Syndrom verursacht unwillkürliche verbale Tics, über die der Einzelne keine Kontrolle hat. Solche Tics spiegeln in keiner Weise die Überzeugungen eines Einzelnen wider und sind nicht beabsichtigt. John Davidson ist ausführender Produzent des BAFTA-nominierten Films „I Swear“, der auf seiner Lebenserfahrung basiert.

„Wir nehmen die Fürsorgepflicht gegenüber allen unseren Gästen sehr ernst und gehen von einer Position der Inklusion aus. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Anwesenden auf die Ticks aufmerksam zu machen, indem wir dem Publikum vor Beginn der Zeremonie und während der gesamten Zeremonie mitgeteilt haben, dass John im Raum war und dass sie während der Zeremonie möglicherweise laute Sprache, unwillkürliche Geräusche oder Bewegungen hören könnten.“

„Zu Beginn der Zeremonie hörten viele Menschen im Raum ein lautes Tick in Form eines zutiefst beleidigenden Begriffs. Michael B. Jordan und Delroy Lindo waren zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne, und wir entschuldigen uns vorbehaltlos bei ihnen und allen Betroffenen. Wir möchten Michael und Delroy für ihre unglaubliche Würde und Professionalität danken.

„Während der Zeremonie beschloss John, den Zuschauerraum zu verlassen und den Rest der Zeremonie von einem Bildschirm aus zu verfolgen, und wir möchten ihm für seine Würde und seine Rücksichtnahme auf andere in einem für ihn eigentlich feierlichen Abend danken.

„Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür, dass unsere Gäste in eine sehr schwierige Situation geraten, und entschuldigen uns bei allen. Wir werden daraus lernen und die Inklusion zum Kern unseres Handelns machen, indem wir an unserem Glauben an Filme und Geschichtenerzählen als entscheidenden Kanal für Mitgefühl und Empathie festhalten.“

Hier ist Davidsons vollständige Aussage:

„Ich wollte der BAFTA und allen an der Preisverleihung Gestern Abend Beteiligten für ihre Unterstützung und ihr Verständnis danken und mich eingeladen haben, der Übertragung beizuwohnen. Ich freute mich über die Ankündigung im Auditorium vor der Aufzeichnung, in der alle gewarnt wurden, dass meine Tics unfreiwillig sind und nicht meine persönlichen Überzeugungen widerspiegeln. Der Applaus, der auf diese Ankündigung folgte, hat mich ermutigt und ich fühlte mich willkommen und verstanden in einer Umgebung, die für mich normalerweise unmöglich wäre.“

„Zusätzlich zu der Ankündigung von Alan Cumming, der BBC und der BAFTA kann ich nur hinzufügen, dass es mich immer zutiefst beschämt, wenn irgendjemand meine unfreiwilligen Ticks für absichtlich oder bedeutungsvoll hält.

„Ich war anwesend, um den Film meines Lebens zu feiern, Ich schwöredas mehr als jeder Film oder jede Fernsehdokumentation die Ursprünge, den Zustand, die Merkmale und die Erscheinungsformen des Tourette-Syndroms erklärt.

„Ich habe mein Leben damit verbracht, die Tourette-Gemeinschaft zu unterstützen und zu stärken und anderen Empathie, Freundlichkeit und Verständnis beizubringen, und ich werde dies auch weiterhin tun. Ich habe mich entschieden, den Saal früh in der Zeremonie zu verlassen, da ich mir der Belastung bewusst war, die meine Tics verursachten.“