Harry Styles kehrt am 14. März ins Studio 8H zurück, wo er sowohl als Moderator als auch als musikalischer Gast auftreten wird Samstagabend Live zum zweiten Mal.

Der Auftritt erfolgt im Anschluss an die Veröffentlichung von Styles‘ kommendem Album. Küsse die ganze Zeit. Disco, gelegentlich.die am 6. März eintrifft. Die LP wird auch durch seine bevorstehende weltweite Residenz „Together, Together“ unterstützt (Tickets erhalten Sie hier).

Styles hat zuletzt die doppelte Pflicht übernommen SNL 2019 debütierte er mit „Watermelon Sugar“ vor der Veröffentlichung seines Albums Feine Linie.