SZA hat ein neues Lied, „Save the Day“, für Menschen – und Robo-Biber – überall veröffentlicht.

Der neue Titel der Sängerin, „Save the Day“, soll im kommenden Film von Disney und Pixar erscheinen. Hopper. Laut Laughing Place wird der Titel während des Abspanns des Films abgespielt. Streamen Sie den Titel unten.

Wenn Sie die melancholische Atmosphäre hören, wird Sie „Save the Day“ in bessere Stimmung versetzen. Der sanfte Titel geht auf Missionen und Verpflichtungen ein und lässt darauf schließen, dass der Film ein glückliches Ende haben wird.

„Save the Day“ entstand ursprünglich, weil Hopper Regisseur Daniel Chong ist angeblich ein großer Fan der Musik von SZA. In einem kürzlichen Pressegespräch verriet Chong, dass er ihre Lieder als Platzhalter für den Abspann verwendet habe. „Jedes Mal, wenn wir dort ein Lied veröffentlicht haben, war es ein SZA-Lied“, sagte er. „Wir haben einmal ‚Good Days‘ und dann einmal ‚Saturn‘ verwendet.“

„Und es gibt einfach eine Stimmung in diesen beiden Liedern, die meiner Meinung nach etwas Melancholisches (Gefühl) und eine Art Freude, aber auch Traurigkeit an sich hat, die sich wirklich anfühlte, als wäre das die Stimmung für das Ende des Films“, fügte Chong hinzu. Dies führte schließlich dazu, dass er sich an SZA wandte, um einen Song zu kreieren, nachdem sie mit Kendrick Lamar von der „Grand National Tour“ ausgestiegen war.

Hopper kommt am 6. März in die Kinos. Der Film mit Piper Curda, Bobby Moynihan und Jon Hamm handelt von einer jungen Frau namens Mabel, deren Gedanken auf einen Roboterbiber übertragen werden, damit sie mit Tieren kommunizieren und dabei helfen kann, ihren Lebensraum zu retten.