Während der BAFTAs 2026 entschuldigte sich Moderator Alan Cumming und dankte dem Publikum für sein Verständnis, nachdem John Davidson, ein Kandidat, der an schwerem Tourette-Syndrom leidet, die Zeremonie mehrfach hörbar unterbrochen hatte.

Vor allem brüllte Davidson das N-Wort, während Michael B. Jordon und Delroy Lindo den Preis für die besten visuellen Effekte überreichten. Während der Kommentare der BAFTA-Vorsitzenden Sara Putt rief er außerdem „langweilig“ und „verpiss dich“ und schrie „verdammt!“ als Direktoren von Arco nahmen ihren Preis für den besten Kinder- und Fantasyfilm entgegen.

Davidson ist ein verehrter Botschafter von Tourette, der zuvor von Königin Elizabeth II. für seine Lobbyarbeit geehrt wurde. Sein Leben ist Gegenstand der Biografie Ich schwöreder bei den BAFTAs 2026 für fünf Preise nominiert wurde, wobei Robert Aramayo als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Verwandtes Video

Cumming ging zweimal auf Davidsons unfreiwillige Ausbrüche während der Preisverleihung ein. „Vielleicht ist Ihnen im Hintergrund eine starke Sprache aufgefallen. Dies kann ein Teil davon sein, wie sich das Tourette-Syndrom bei manchen Menschen zeigt, wenn der Film diese Erfahrung untersucht“, sagte Cumming an einer Stelle. „Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Hilfe bei der Schaffung eines respektvollen Raums für alle.“

„Tourette-Syndrom ist eine Behinderung und die Tics, die Sie heute Abend gehört haben, sind unfreiwillig, was bedeutet, dass die Person mit Tourette-Syndrom keine Kontrolle über ihre Sprache hat. Wir entschuldigen uns, wenn Sie heute Abend beleidigt sind“, sagte Cumming später in der Zeremonie.

Entsprechend VielfaltDavidson verließ die Zeremonie freiwillig und wurde von den Veranstaltern, die ihn als „eingeladenen Gast“ begrüßt hatten, nicht zum Verlassen aufgefordert.