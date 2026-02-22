Der Vorsitzende der FCC, Brandon Carr, zeigte weiterhin parteiische Politik und sagte, er wolle, dass die Fernsehsender anlässlich der diesjährigen Fünfhundertjahrfeier mehr amerikanische Themen abdecken. (Das sind 250 Jahre, Latin-Fans.)

Pro VielfaltCarrs Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Weiße Haus die Pledge America-Kampagne gestartet hat. Das Versprechen lädt „die Bürger ein, eine neue Liebe zur amerikanischen Geschichte zu entwickeln, die Schönheit unseres Landes zu erleben und einen Geist des Abenteuers und der Innovation zu entfachen, der unsere Nation in den nächsten 250 Jahren zu neuen Höhen führen wird.“ Rundfunkveranstalter werden beispielsweise dazu angehalten, die Sendungen jeden Tages mit der Ausstrahlung von „The Star-Spangled Banner“ oder „Pledge of Allegiance“ zu beginnen.

„Das Weiße Haus leitet unsere nationalen Feierlichkeiten zu diesem historischen Ereignis mit der Salute to America 250 Task Force, die unter anderem die Bundesregierung aufruft, diesen bedeutsamen Anlass zu würdigen“, sagte Carr in einer Erklärung. „Im Rahmen dieser Bemühungen fordere ich die Rundfunkanstalten auf, sich zu verpflichten, Programme bereitzustellen, die staatsbürgerliche Bildung, Nationalstolz und unsere gemeinsame Geschichte fördern.“

Carr sagte auch, dass es bei den Bemühungen nicht nur um blinden Patriotismus gehe, da diese Art der Programmierung „relevanter denn je sei, da Umfragen zeigen, dass die staatsbürgerliche Bildung rapide zurückgeht“. (Mensch, ich frage mich warum?) Er verwies auch darauf, wie „klassische Programmierung wie z Schulhaus-Rock! ist heute nur noch in Online-Archiven zu finden.“

Carr fügte hinzu: „Rundfunkveranstalter sind in der einzigartigen Position, bei der Bewältigung dieser besorgniserregenden Entwicklungen zu helfen, indem sie Programme bereitstellen, die die bemerkenswerte Geschichte der amerikanischen Unabhängigkeit feiern und sie gleichzeitig auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer lokalen Gemeinschaften zuschneiden, um ihren Verpflichtungen im öffentlichen Interesse gerecht zu werden.“

Neben den oben genannten Liedern skizzierte Carr weitere Beispiele potenzieller „unparteiischer“ Programmierung. Dazu gehören PSAs und Segmente „Förderung der staatsbürgerlichen Bildung, inspirierende lokale Geschichten und amerikanische Geschichte“; Nachrichtensendungen über Standorte des National Park Service; Profile über amerikanische Komponisten wie George Gershwin und John Philip Sousa; und „Heute in der amerikanischen Geschichte“-Ankündigungen. Herr Carr, würde auch ein KI-generiertes Video von Sabrina Carpenter beim Knutschen mit Old Glory ausreichen?!

Dieser Schritt ist nur der jüngste Schritt von Carr und der FCC bei der Verwaltung der amerikanischen Funkwellen. Ende 2025 führten Carrs Drohungen gegenüber lokalen Fernsehsendern zu einer kurzzeitigen Aussetzung von Jimmy Kimmel Live! Vor kurzem sagte Stephen Colbert, Bedenken hinsichtlich der „Gleichzeit“-Regel der FCC hätten CBS dazu veranlasst, ein von ihm geplantes Interview mit dem texanischen Demokraten James Talarico abzusagen. Carr hat der FCC inzwischen bestätigt, dass sie „Durchsetzungsmaßnahmen“ gegen Talkshows wegen der Equal-Time-Regel ergreifen wird.

Auch wenn die FCC es mit dieser „unparteiischen“ Programmierung ernst meint, hat diese Regierung eine lange Tradition darin, unsere gemeinsame Geschichte zu manipulieren und zu beschönigen. Letzte Woche wurde die Regierung beispielsweise angewiesen, eine „Sklaverei-Ausstellung“ wieder aufzustellen, die sie aus einem Nationalpark in Philadelphia entfernt hatte.

Wenn die FCC jedoch wirklich darauf abzielt, alle Amerikaner durch Luftberichterstattung zu vereinen, darf ich Ihnen den folgenden Clip vorschlagen: