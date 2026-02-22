Donald Trump fordert, dass Susan Rice, die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, aus dem Vorstand von Netflix zurücktritt oder dass das Unternehmen „die Konsequenzen tragen“ muss.

Die Drohung des Präsidenten kommt, da Netflix eine mögliche Übernahme von Warner Bros. Discovery anstrebt, die einer behördlichen Genehmigung des Trump-Justizministeriums bedarf.

Trumps Angst gegenüber Rice ist eine Reaktion auf Äußerungen, die sie kürzlich bei einem Auftritt im US-Magazin machte Bleiben Sie mit Preet auf dem Laufenden Podcast. In Bezug auf Trumps schlechte Umfragewerte und die zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten in den Zwischenwahlen mindestens eine Kammer des Kongresses zurückerobern werden, sagte Rice, dass Unternehmen, Anwaltskanzleien und Medienunternehmen, die zuvor „auf die Knie vor Trump gebeugt“ hätten, „jetzt langsam begreifen: ‚Moment mal, wissen Sie, das ist nicht beliebt. Trump ist nicht beliebt.‘“ Was er derzeit tut, sei es in den Bereichen Wirtschaft und Erschwinglichkeit oder Einwanderung, ist nicht beliebt, und es wird wahrscheinlich einen Umschwung in die andere Richtung geben, und sie werden mit mehr als nur heruntergelassenen Hosen erwischt. Sie werden von denjenigen zur Rechenschaft gezogen, die gegen Trump antreten und an der Wahlurne gewinnen.“

„Wenn diese Konzerne glauben, dass die Demokraten, wenn sie wieder an die Macht kommen, sich an die alten Regeln halten und sagen werden: ‚Schon gut, wir werden Ihnen alle Leute vergeben, die Sie gefeuert haben, alle Richtlinien und Prinzipien, gegen die Sie verstoßen haben, alle Gesetze, die Sie umgangen haben‘, denke ich, dass ihnen etwas anderes bevorsteht“, fügte Rice hinzu.

Rices Äußerungen wurden zunächst von der Trump-Anhängerin und konservativen Kommentatorin Laura Loomer kritisiert, die in den sozialen Medien schrieb, dass Rice „dem halben Land mit bewaffneter politischer Vergeltung durch die Regierung droht“.

Trump zitierte Loomers Beitrag und schrieb: „Netflix sollte die rassistische, von Trump verrückt gewordene Susan Rice SOFORT feuern oder die Konsequenzen tragen. Sie hat weder Talent noch Fähigkeiten – ein reiner politischer Hacker! IHRE MACHT IST WEG UND WIRD NIE ZURÜCK ZURÜCK. Wie viel wird ihr bezahlt und wofür??? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diese Angelegenheit.“

Rice trat 2018 dem Netflix-Vorstand bei.