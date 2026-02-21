Nachdem Stephen Colbert behauptet hatte, CBS habe ein von ihm gebuchtes Interview mit dem texanischen Demokraten James Talarico aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Gleichstellungsregel der FCC abgesagt, veröffentlichte der Sender am Dienstag eine Erklärung, in der er seine Aussage bestritt. Colbert antwortete in der Folge von Dienstag Die Late ShowEr sagte, er sei zu der Aussage nicht konsultiert worden und stelle offenbar deren Glaubwürdigkeit in Frage, indem er feststellte, dass es sich um ein „überraschend kleines Stück Papier handelte, wenn man bedenkt, wie viele Hintern es zu verbergen versucht“.

Wie CBS es sagt: „Die Late Show wurde von CBS nicht daran gehindert, das Interview mit dem Abgeordneten James Talarico auszustrahlen. Der Sendung wurden rechtliche Hinweise gegeben, dass die Sendung die FCC-Regel zur gleichen Zeit für zwei weitere Kandidaten auslösen könnte, darunter die Abgeordnete Jasmine Crockett, und es wurden Optionen vorgestellt, wie die gleiche Zeit für andere Kandidaten erfüllt werden könnte. Die Late Show hat beschlossen, das Interview über seinen YouTube-Kanal mit On-Air-Werbung in der Sendung zu präsentieren, anstatt möglicherweise die Optionen zur gleichen Zeit anzubieten.“

Colbert spottete über die Erklärung, die sich seiner Meinung nach so las, als wäre sie „von und, wie ich vermute, für Anwälte geschrieben worden.“ Er fuhr fort, dass er bereits zweimal die Abgeordnete Jasmine Crockett, eine weitere Kandidatin für die Vorwahlen im Senat der Demokraten in Texas, zu Gast hatte, und behauptete, dass „jedes Wort“ des Drehbuchs vom Montagabend von den CBS-Anwälten genehmigt worden sei, bevor sein Interview mit Talarico abgesagt wurde.

„Ich weiß nicht, worum es geht. Um es festzuhalten: Ich bin nicht einmal wütend. Ich möchte wirklich keine kontroverse Beziehung zum Netzwerk“, fuhr Colbert fort. „Ich bin einfach so überrascht, dass dieser riesige Weltkonzern diesen Tyrannen nicht standhalten würde. Komm schon, du bist Paramount. Nein, nein. Du bist mehr als das: du bist Paramount Plus. Und was? Ich denke, wir werden es alle ziemlich bald herausfinden.“

„Und dass die Anwälte das veröffentlichen, ohne überhaupt mit mir gesprochen zu haben, ist wirklich überraschend. Ich weiß nicht einmal, was ich mit diesem Mist anfangen soll. Oh, warte mal.“ Anschließend zerknüllte Colbert die Erklärung und warf sie in einen Hundekotbeutel.