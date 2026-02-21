Grays Anatomy Und Euphorie Star Eric Dane ist diese Woche im Alter von 53 Jahren verstorben und nach seinem Tod wurde bekannt, dass er ein Interviewpartner für die Netflix-Serie war Berühmte letzte Wortemoderiert von Brad Falchuk. Danes Interview wurde im November 2025 gefilmt und wird jetzt gestreamt.

Laut Netflix, Berühmte letzte Worte Interviews werden „unter der Voraussetzung aufgezeichnet, dass sie geheim gehalten und nur posthum ausgestrahlt werden“ und schließen mit einem Abschnitt, in dem die Person direkt in die Kamera spricht und der Welt ihre letzten Gedanken mitteilt. Der erste Teil von Berühmte letzte Wortemit Jane Goodall, wurde im Oktober 2025 unmittelbar nach ihrem eigenen Tod uraufgeführt.

Dane, der als Dr. Mark „McSteamy“ Sloan zu einer Ikone der Popkultur wurde Greysgab im April 2025 bekannt, dass bei ihm Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert worden war. In einer Erklärung sagte Falchuk: „Eric und ich waren im gleichen Alter, als wir über sein Leben und Vermächtnis sprachen, daher fühlte sich das Gespräch einzigartig bewegend und persönlich an. Eric hatte kein Selbstmitleid. Er weigerte sich, sich zu beschweren. Er war mutig, gefühlvoll, charmant, fröhlich, dankbar und urkomisch – und als er dieses Lächeln aufblitzte, war er unbestreitbar immer noch ein Hauptdarsteller. Seine letzten Worte am Ende der Episode sind wirklich wunderschön. Ich werde ihn vermissen.“

