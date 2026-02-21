In der Nacht bevor Rob Reiner und seine Frau Michele Singer im Dezember 2025 starben, besuchten sie Conan O’Briens Weihnachtsfeier. Wie der Rest der Welt war auch der Komiker und Moderator von ihrem Tod fassungslos. An einem Freitag Der New Yorker Profil enthüllte O’Brien, dass er und seine Frau dem Paar vor ihrem Tod eng verbunden gewesen seien und dass er nach Erhalt der Nachricht „eine ganze Weile lang unter Schock gestanden“ habe.

Der Hollywood-Reporter hatte zuvor enthüllt, dass Rob und Michelles Sohn Nick Reiner (der wegen des mutmaßlichen Mordes an seinen Eltern verhaftet wurde) auf der Weihnachtsfeier der O’Briens eine störende Rolle gespielt hatte. Einmal hatte er den Gast Bill Hader zur Rede gestellt und sich später mit Ron gestritten, bevor alle drei Reiners für den Abend aufbrachen.

„Sie waren einfach so nette Menschen. Und die Erfahrung zu machen, jemandem eine gute Nacht zu sagen und ihn gehen zu lassen und dann am nächsten Tag herauszufinden, dass er weg ist. … Ich glaube, ich stand danach eine ganze Weile unter Schock“, sagte O’Brien Der New Yorker. „Ich meine, es gibt kein anderes Wort dafür. Es ist einfach sehr – es ist so schrecklich. Es ist einfach so schrecklich.“

O’Brien erwähnte auch seine Bewunderung für Reiners Vermächtnis als Filmemacher und bemerkte: „Sieben Filme, die Rob Reiner in kurzer Folge gedreht hat, sind Klassiker. Wenn man nun einen großartigen Film machen kann, ist das beeindruckend Wirbelsäulenhahn Allein, wenn das das Einzige gewesen wäre, was er jemals getan hätte, hätte er meine Generation enorm beeinflusst.“

Demnächst wird O’Brien am 15. März 2026 die Oscar-Verleihung 2026 ausrichten. Es wird sein zweites Mal sein, dass er die Veranstaltung moderiert.