Nicole „Snooki“ Polizzi gab in einem am Freitag, dem 20. Februar, geposteten TikTok-Video bekannt, dass bei ihr Gebärmutterhalskrebs im Stadium 1 diagnostiziert wurde.

In dem Clip ist der 38-Jährige zu sehen Jersey Shore Star sagte, die Ergebnisse einer Kegelbiopsie ergaben ein Adenokarzinom. „Offensichtlich nicht die Nachricht, auf die ich gehofft hatte“, sagte sie mit einem Anflug von Optimismus, denn „sie haben es so früh bemerkt.“

Snooki erklärte dann, sie habe „seit drei oder vier Jahren mit abnormalen Pap-Abstrichen zu kämpfen“ und betonte, wie wichtig es für Frauen sei, sich der Routineuntersuchung zu unterziehen. Sie fügte hinzu, dass ihr eine mögliche Hysterektomie bevorstehe.