Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On

Die Tipps dieser Woche

Strip-Gesetz (FERNSEHER)

Erstellt von: Cullen Crawford

Gießen: Adam Scott, Janelle James, Stephen Root, Shannon Gisela, Keith David

Streaming auf: Netflix

Netflix kann auf eine sehr starke Erfolgsbilanz im Bereich der Erwachsenenanimation zurückblicken, einem Medium, das von YouTubern sehr geschätzt wird Star Trek: Unterdecks Der Alumnus Cullen Crawford bekommt wirklich die Chance, seine einzigartige Stimme zum Ausdruck zu bringen. Strip-Gesetz setzt diese Tradition mit einer fantastischen Stimmenbesetzung fort (Adam Scott, Janelle James, Stephen Root, Und Keith David?!?) und ein köstlich verzerrter Blickwinkel auf die Schnittstelle zwischen dem Leben in Las Vegas und dem Gesetz. Die Serie beginnt damit, dass ein Anwalt (Scott), der sich in Schwierigkeiten befindet, erkennt, dass er seiner Anwaltstätigkeit etwas Las Vegas-Flair hinzufügen muss, wenn er in Sin City erfolgreich sein will, und von da an immer verrückter wird. Wenn nichts anderes, muss ich eine Show der ersten Staffel bewundern, die zu einem Weihnachtsspecial mit wird seine zweite Folge. Und es ist ein Feiertagsspecial, wie Sie es noch nie gesehen haben.

Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette (FERNSEHER)

Erstellt von: Connor Hines

Gießen: Sarah Pidgeon, Paul Anthony Kelly, Grace Gummer, Naomi Watts

Streaming auf: Hulu

Im Kampf der letzten Woche zwischen Raubtier: Badlands Und Liebesgeschichte, Liebesgeschichte habe verloren, aber ich sagte dass ich es diese Woche vorstellen würde! Obwohl es auf der wahren Geschichte von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette basiert – einer dieser Situationen, in denen der erste Absatz des Wikipedia-Eintrags ein Spoiler für das Finale ist – Liebesgeschichte spielt sich ein wenig wie eine Adaption mit Frauengesicht und zeichnet die emotionalen Höhen und Tiefen der Verliebtheit von Bessette und Kennedy trotz der damit einhergehenden Werbeflut nach. Es handelt sich um saftiges, geschwätziges Zeug (mit einer zugegebenermaßen seltsamen Wendung in Bezug auf Daryl Hannahs Beteiligung), aber es gibt auch viel tiefes Mitgefühl für die Menschen, die im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen. Besonders der Soundtrack aus den 90er-Jahren sticht heraus – einiges unglaublich zieht hierher.

Lied Sung Blue (Film)

Geleitet von: Craig Brewer

Gießen: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Ella Anderson, Mustafa Shakir, Fisher Stevens, Jim Belushi, King Princess

Streaming auf: Pfau

In diesem Film, der auf einer Dokumentation über zwei Neil Diamond-Tribute-Künstler und ihre Kämpfe basiert, steckt viel sanftes Pathos. Es gibt auch eine Menge Musik von Neil Diamond, größtenteils gespielt von Hugh Jackman, was allein schon ein guter Grund ist, sich den Film anzusehen. (Ich möchte jetzt kurz auf die Tatsache eingehen, dass Jackman Anfang der 2000er Jahre die Gelegenheit hatte, für die Verfilmung von „…“ vorzusprechen Das Phantom der Oper und konnte es aus terminlichen Gründen nicht machen, aber der Gedanke an ihn anstelle von Gerard Butler in Joel Schumachers Version … Was wäre, wenn dieser Film gewesen wäre Gutihr alle?)

Okay, Tangente vorbei und zurück zu Lied Sung Blueeine durchaus süße Geschichte über Menschen, deren Träume zwar nicht groß sind, sich aber dennoch unerreichbar fühlen, was ihre Reise umso kraftvoller macht. Und dieser Film ist dank Kate Hudsons unglaublich einfühlsamer Leistung offiziell für den Oscar nominiert, obwohl es hier eine ganze Reihe von Schauspielern gibt, die eine neue Seite von sich zeigen, darunter Jim Belushi als bescheidener Manager der Tribute-Band Lightning and Thunder, Michael Imperioli als Buddy-Holly-Imitator und King Princess als gewöhnlicher Teenager (im Ernst!).

Industrie Staffel 4 (TV)

Erstellt von: Mickey Down, Konrad Kay

Gießen: Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani, Edward Holcroft

Streaming auf: HBO Max

Daher bin ich in dieser Staffel etwas im Rückstand Industrieaber ich habe immer noch genug gesehen, um Dinge wie „DER SCHNITT ZUR AUSTER!“ zu schreien. bei Freunden. In gewisser Weise fühlt es sich so an, als ob die Macher dieser Show es genießen, dass sie ein wenig unter dem Radar bleibt und so einige unglaublich verrückte Handlungsentwicklungen umsetzen kann. Wenn Sie noch nie in diese Show eingetaucht sind, können wir Ihnen nur wärmstens empfehlen, es auszuprobieren – ja, es ist eine dieser Shows, in denen jeder ein bisschen wie ein Monster ist, aber das ist HBO für Sie, bayyyybe.

Ich lasse viel IndustrieDie Finanzgespräche von ’s überwältigen mich einfach, nicht unähnlich zu meiner Herangehensweise an das Zuschauen Folge. Außer dieser Zeit FolgeDas Drama war weitgehend familienorientiert, jede Charakterbeziehung hat einen psychosexuellen Aspekt Industrie. Ich sage es nicht Folge Es fehlte an psychosexuellem Drama! Ich sage das nur Industrie dreht das Zifferblatt wirklich auf 11. Gute Sache!

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Die Schneide (Film)

Geleitet von: Paul Michael Glaser

Gießen: DB Sweeney, Moira Kelly, Roy Dotrice, Terry O’Quinn

Streaming auf: AMC+, MGM+

Freunde, dies ist die 176. Ausgabe dieses bescheidenen Newsletters, und ich bin schockiert um herauszufinden, dass ich hier noch nie meinen Lieblingsfilm über die Olympischen Spiele aller Zeiten gezeigt habe. Schockiert! Die Schneide Für diejenigen, die den Film 1992 nicht auf einer begleiteten Pfadfinderreise ins Kino gesehen haben, ist der Film vielleicht nicht ganz so überzeugend. Aber die Stars DB Sweeney und Moira Kelly haben für die Ewigkeit eine feurige Feind-zu-Liebes-Chemie, und für alle, die möglicherweise mit einer Sucht nach Olympia-Dramen zu kämpfen haben, könnte diese romantische Komödie über einen Eishockeyspieler, der zu einem Weltklasse-Eiskunstläufer wird, ein netter Abschluss sein. Zehenpickel!

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Ciarán Hinds!

Wer sind Sie? Einer der gefeiertsten irischen Schauspieler aller Zeiten! Ciarán Hinds begann seine Karriere auf der Bühne, bevor er 1981 sein Filmdebüt gab Excaliburund zu seinen bemerkenswertesten Projekten seitdem gehörten gefeierte Auftritte in Filmen, darunter Weg ins Verderben, München, In Brügge, Tinker Tailor Soldier SpyUnd Belfast. Einige weitere Highlights: Die Stimme des Trollkönigs in der Gefroren Filme, darunter Julius Caesar in HBOs Romund sogar vorbeikommen Game of Thrones für ein paar Episoden. Sein neuester Film, Mittwinterpauseläuft gerade in den Kinos – Hinds und Lesley Manville (ein weiterer großartiger Film!) spielen ein seit langem verheiratetes Paar, dessen Beziehung durch eine Reise nach Amsterdam für immer verändert wird.

Was empfehlen sie? Ciaráns Wahl scheint die wahre Definition von „Spiel respektiert Spiel“ zu sein:

Ich kam sehr spät zur Party, um mir das anzusehen Wandlung zum Bösenaber wenn Vince Gilligans Spin-off Rufen Sie besser Saul an (Netflix) angekommen, war ich direkt drin. Es hat etwas Wahnsinniges/Lächerliches an sich, ist aber auch geheimnisvoll und lustig, aber auch sehr düster und gefährlich. Bob Odenkirk als Jimmy McGill und Rhea Seehorn als Kim Wexler waren so brillant zusammen, ihre Beziehung war anders als alles, was ich zuvor gesehen hatte. Toller Schreibstil, tolle Besetzung, ich kann es nur wärmstens empfehlen.

Es ist wirklich eine Ehre, dass Ciarán diese Woche einen Beitrag leistet! Mittwinterpause ist jetzt im Kino – klicken Sie hier für die Spielzeiten.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Sandiwara (Kurzfilm)

Geleitet von: Sean Baker

Gießen: Michelle Yeoh, Michelle Yeoh, Michelle Yeoh, Michelle Yeoh, Michelle Yeoh

Streaming auf: YouTube

Anora Regisseur (und vierfacher Oscar-Gewinner) Sean Baker hat sein nächstes Spielfilm-Regieprojekt noch nicht angekündigt, aber er scheint nicht herumzusitzen und Netflix zu überschütten. Stattdessen haben er und Michelle Yeoh an diesem 11-minütigen Kurzfilm zusammengearbeitet, in dem Yeoh fünf sehr unterschiedliche Charaktere spielt (die fünf sehr unterschiedliche Perücken tragen). Es ist das jüngste Beispiel dafür, dass „großer Regisseur und Star(er) mit einem Modehaus für einen unerwarteten Kurzfilm zusammenarbeiten“, ein Phänomen, das uns zuvor „Ethan Hawke und Pedro Pascal sind verliebte Cowboys, Regie: Pedro Almodóvar“ verriet. Noch wichtiger ist, dass es eine sehr unterhaltsame Übung im iPhone-Kino ist. Yeoh, die Energie der Instagram-Influencer zu kanalisieren, ist einen Klick wert.

Wir werden nächste Woche mit weiteren Tipps zurück sein