Wann Peelings begann im Jahr 2001, als die besten Freunde JD (Zach Braff) und Turk (Donald Faison) gerade Praktikanten am Lehrkrankenhaus Sacred Heart geworden waren und mitten in das Chaos stürzten, das mit der Rettung von Leben einhergeht. In den ersten neun Staffeln verliebten sich beide Männer in die Kollegen Elliot (Sarah Chalke) und Carla (Judy Reyes), wurden selbstbewusstere Ärzte und wurden … ein wenig erwachsen. Aber man ist nie wirklich fertig mit dem Erwachsenwerden, eine Idee, die den Kern der unvermeidlichen, aber glücklicherweise sehr erfolgreichen Rückkehr der Serie zu ABC bildet.

Die Wiederbelebung oder der Neustart ist das Schicksal, das zu diesem Zeitpunkt so gut wie jede Fernsehsendung der letzten vierzig Jahre erwartet, und die Neuheit solcher Unternehmungen hat dadurch zweifellos abgenommen, schon allein deshalb, weil die Sendungen fast ununterbrochen zurückkommen. König des Hügels hat sich mit den neuen Folgen vom letzten Herbst gut geschlagen, und es wird zumindest interessant sein zu sehen, was passiert, wenn die Besetzung von Malcolm mittendrin kommt später in diesem Frühjahr wieder zusammen.

Als wir zum ersten Mal das Wiederaufleben von Fernsehsendungen beobachten konnten, entwickelten Fernsehkritiker eine ziemlich klare Reihe von Kriterien, um den Unterschied zwischen einem Neustart und einer Wiederaufnahme zu definieren. Ein Neustart bedeutete eine Show mit einer klassischen Prämisse, aber neuer Besetzung, wie zum Beispiel CBS Hawaii Five-0während bei einer Wiederaufnahme das Gleiche geschah, bei der jedoch die Originalbesetzung zurückkehrte, um das zu tun, was sie am besten kann, wie bei Starz‘ Star zu sehen ist Party runter Staffel 3. Ähnlich wie Party runter, Peelings bestätigt, dass die beste Strategie für Wiederbelebungen darin besteht, genau zu wissen, was das Besondere an der Vergangenheit war, ohne sich in Nostalgie dafür zu verzetteln.

Wirklich, der beste Ansatz besteht darin, so zu schreiben, als ob das Leben dieser Charaktere einfach weitergegangen wäre, seit die Kameras aufgehört haben zu laufen, und genau das passiert hier. Zu Beginn der Staffelpremiere „My Return“ genießt JD ein recht ruhiges Leben als Concierge-Arzt und kümmert sich um die kleineren Probleme seiner reichen Kunden. Eine Reise zurück nach Sacred Heart führt jedoch sowohl zu unangenehmen als auch zu freudigen Wiedersehen mit alten Freunden und bietet die Gelegenheit, zu seinen alten Revieren zurückzukehren – eine Gelegenheit, die JD natürlich annimmt.

Peelings Der Zeitpunkt für seine Rückkehr ist tatsächlich ziemlich gut, da mit dem bemerkenswerten Erfolg von HBO Max die Nachfrage nach Medizinsendungen wiederhergestellt ist Der Pitt. Die Staffelpremiere beinhaltet sogar eine subtile Anspielung auf die intensive Action ernsterer Doktordramen – bevor sie direkt wieder in den Comedy-Modus übergeht. Dieses neue wurde ursprünglich von Bill Lawrence erstellt Peelings wird von Aseem Batra moderiert, der für geschrieben hat Peelings während des ersten Durchlaufs, und der Ton bleibt im Einklang mit dem, was vorher war.

Die Komödie der Serie war immer tief in den Charakteren und ihren Verbindungen verwurzelt, was es zu einer Erleichterung macht, berichten zu können: All diese T-Mobile-Werbespots und all diese Podcasts haben die Chemie zwischen Zach Braff und Donald Faison so charmant gehalten, wie sie von Anfang an war. Die durch ihre Bromance erzeugte Atomkraft würde ausreichen, um eine weitaus weniger fesselnde Serie aufrechtzuerhalten, und sowohl Braff als auch Faison erhalten die Chance, einige Nuancen in der Beziehung und den persönlichen Kämpfen ihrer Charaktere zu enthüllen.

Sarah Chalke hingegen fühlt sich hier ein wenig unterversorgt, obwohl ihre unbeholfene Energie als Elliot nachvollziehbar bleibt. Es gilt lediglich, auch ein junges Kollektiv angehender Ärzte vorzustellen. Auch wenn es noch etwas früh erscheint, eine eindeutige Meinung zu diesem halben Dutzend neuer Charaktere zu haben, gelingt es den ersten vier Episoden, diese neuen Persönlichkeiten auf eine vielversprechende Weise zu skizzieren.

Vanessa Bayer sticht als bedeutendster Neuzugang in der Besetzung hervor, schon allein deshalb, weil sie das bekannteste neue Gesicht der Gruppe ist – als etwas angeschlagene Wellnessberaterin des Krankenhauses passt ihre charakteristische, grenzüberschreitende Energie gut zum Ensemble. Und wiederkehrender Gaststar Joel Kim Booster (eine Vergangenheit Folge Der Komiker des Jahres hat mit einigen köstlichen Zeilenlesungen absoluten Spaß daran, sich intensiv in die Rolle von JDs neuem Erzfeind hineinzuversetzen.

Es handelt sich immer noch um eine sehr episodische Serie, bei der die emotionale Bedeutung jeder großen Geschichte immer noch größtenteils von Braff getragen wird und seine Fantasy-Sequenzen der Schlüssel zu schnellen, komischen Erleichterungsausbrüchen sind. Letzten Endes war es immer seine Show. Ein wiederkehrendes Thema, das auftaucht, ist ein sehr eigenartiger Aspekt des Älterwerdens und des beruflichen Erfolgs – der Moment, in dem einem klar wird, dass man verdammt noch mal der Erwachsene im Raum ist und überhaupt nicht bereit dafür. Das heißt, bis du es bist. Wirklich, das war schon immer JDs Handlungsstrang seit Beginn der Serie – wir sehen jetzt einfach mehr davon.

Was auch hier so gelungen ist, ist die Art und Weise, wie sich die Serie wirklich wie eine Fortsetzung der Serie anfühlt. Was in dieser Hinsicht hilfreich ist, ist, dass die Originalserie keinen allzu festen Status quo aufwies und dass sich die Charaktere im Laufe der neun Staffeln zumindest ein wenig weiterentwickelten. Handlungsstränge wie JD und Elliots immer wiederkehrende Romanze waren hier nie der Grundstein der Handlung. Im Kern ist Peelings war schon immer eine Komödie über Ärzte, die ärztliche Aufgaben erledigen: Leben retten, sich mit der Grausamkeit des amerikanischen „Gesundheits“-„Pflege“-„Systems“ auseinandersetzen und versuchen, den Verstand zu bewahren – mit gegenseitiger Hilfe.

Diese Wiederbelebung hält diesen Geist auf eine Weise am Leben, die frühere Fans und Neulinge zu schätzen wissen sollten, und sie hat immer noch die Fähigkeit, einen Menschen zum Weinen zu bringen. Auch die Reihenfolge des Vorspanns bleibt weitgehend gleich: Es gab einige technische Neuerungen, aber wir hören immer noch die einprägsamen Texte von Lazlo Bane. Erinnert uns daran, dass wir das nicht alles alleine schaffen können.

Peelings Premiere am Mittwoch, 25. Februar, auf ABC, Streaming am nächsten Tag auf Hulu. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.