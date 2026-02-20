Eric Dane, der als Dr. Mark „McSteamy“ Sloan das Publikum verzauberte Greys Anatomy und spielte Jacob Elordis Vater weiter Euphorieist im Alter von 53 Jahren an den Folgen einer ALS-Erkrankung gestorben.

„Schweren Herzens teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist“, teilte seine Familie am Donnerstag in einer Erklärung mit. „Er verbrachte seine letzten Tage umgeben von lieben Freunden, seiner hingebungsvollen Frau und seinen beiden wunderschönen Töchtern Billie und Georgia, die den Mittelpunkt seiner Welt bildeten. Während seiner Reise mit ALS wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Verfechter von Aufklärung und Forschung, entschlossen, einen Unterschied für andere zu machen, die mit dem gleichen Kampf zu kämpfen haben. Er wird uns zutiefst fehlen und wir werden uns immer liebevoll daran erinnern. Eric vergötterte seine Fans und ist für immer dankbar für die Liebe und Unterstützung, die er erhalten hat. Die Familie hat um Privatsphäre gebeten, während sie diese unmögliche Zeit durchstehen.“

Dane gab im April 2025 seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) bekannt, nachdem er Anfang 2024 erstmals Symptome verspürt hatte. Er arbeitete noch im letzten Herbst weiter und trat in einer Folge von NBC auf Brillante Köpfe als Feuerwehrmann, der mit ALS lebt.

Nach kleinen Gastrollen weiter Von der Glocke gerettet, Die Wunderjahre, RoseanneUnd Verheiratet… mit KindernDane machte sich erstmals einen Namen, als er zwei Staffeln lang als Jason Dean in dem Fantasy-Drama auftrat Fasziniert.

Dane verwandelte einen Gastauftritt in der zweiten Staffel des ABC-Medizindramas „Grey’s Anatomy“ in seine endgültige Rolle, da sein Charakter Dr. Mark Sloan bereits zu Beginn der dritten Staffel zu einem festen Bestandteil der Serie wurde. Dane blieb zu Beginn der neunten Staffel ein fester Bestandteil der Serie.

Zu seinen weiteren bemerkenswerten Rollen gehörte die Rolle des Cal Jacobs, des Vaters von Jacob Elordis Nate Jacobs, bei HBO Euphorieund auf der TNT-Serie Das letzte Schiff.