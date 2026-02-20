Gerade als Tommy Shelby dachte, er sei draußen, zogen sie ihn wieder rein. Im offiziellen Trailer zu Peaky Blinders: Der unsterbliche MannCillian Murphys Charakter wird aus dem Exil gezwungen, als sein Sohn Duke (Barry Keoghan) sich mit dem Nazi-Sympathisanten Beckett (Tim Roth) verbündet. Sehen Sie es sich unten an.

Der Clip beginnt damit, dass sich Rebecca Fergusons Figur an Shelby wendet: „Du lebst in einem Haus, das von Geistern von Menschen heimgesucht wird, die wegen dir gestorben sind. Du hast dein Königreich verlassen. Und du hast deinen Sohn verlassen.“

Unterdessen leitet Duke die Peaky Blinders, „als wäre es noch einmal 1919“, erzählt ihm Tommys Schwester Ada. Tommy zögert zunächst, einzugreifen und sagt: „Ich kann ihm nicht helfen, weil ich nicht mehr dieser Mann bin.“

Verwandtes Video

Schließlich ändert Tommy seine Meinung und erzählt Hayden Stagg von Stephen Graham, dass der Zweite Weltkrieg „jetzt“ sein Kampf sei, und macht sich auf die Suche nach seinem Sohn. Tommy taucht wieder in die kriminelle Unterwelt ein und beendet den Trailer im persönlichen Gespräch mit Duke.

„Einmal habe ich fast alles vermasselt“, sagt Tommy. „Aber das zählt fast nicht.“

Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann startet am 6. März in ausgewählten Kinos, bevor er am 20. März auf Netflix Premiere feiert. Die Originalserie kann derzeit vollständig gestreamt werden.

Der offizielle Soundtrack erscheint ebenfalls am 6. März und enthält neue Musik von Amy Taylor von Amyl & the Sniffers und den Fontaines DC-Mitgliedern Grian Chatten, Carlos O’Connell und Tom Coll sowie eine neu aufgenommene Version von Nick Caves „Red Right Hand“.