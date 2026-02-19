Nach den relativ entspannten Abenteuern von Ein Ritter der Sieben KönigreicheHBOs Welt von Westeros steht kurz vor dem Aufheizen. Der Game of Thrones Prequel-Serie Haus des Drachen wird voraussichtlich im Juni mit der dritten Staffel zurückkehren und dort weitermachen, wo die äußerst dramatische (und aufregende) Premiere der zweiten Staffel aufgehört hat.

Dieser erste Teaser-Trailer bietet einen ersten Blick auf das Versprechen der zweiten Staffel eines epischen Krieges zwischen Team Black und Team Green um den Eisernen Thron – ein Krieg, der von beiden Armeen am Boden und Drachenfeuer am Himmel angeheizt wird. Im Mittelpunkt steht Alicent (Olivia Cooke)s Deal mit Rhaenyra (Emma D’Arcy), der jede Menge epische Action auslöst.

Neben etablierten Serien-Stammgästen wie Matt Smith, D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Cooke sind in Staffel 3 auch neue Darsteller zu sehen, darunter James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler und Tom Cullen. Die Staffel wird voraussichtlich die vorletzte der Serie sein, wobei Showrunner Ryan Condal erklärt, dass Staffel 4 die letzte sein wird.

Schauen Sie sich den ersten Teaser-Trailer an Haus des Drachen Staffel 3 unten. Weitere Informationen finden Sie hier: Condal und die Besetzung erklären, warum die Serie als faszinierende Allegorie für den Atomkrieg dient.