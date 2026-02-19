Erinnern Sie sich, als Buzz Lightyear mit seiner digitalen Sprachbox und seinem leuchtenden Laser auf die Bühne kam? All diese neue Technik hat Andys Spielzeugkiste ins Chaos gestürzt. Nun, die Technologie hat Fortschritte gemacht eine Menge in den letzten 30 Jahren, und jetzt gibt es eine „völlig neue Bedrohung für die Spielzeit“: Touchscreens. Das ist die Grundhandlung von Toy Story 5das gerade seinen ersten Trailer in voller Länge erhalten hat. Sehen Sie sich unten die Vorschau an, gefolgt vom neuen Poster des Films.

Ankunft am 19. Juli, Toy Story 5 findet die alte Bande – Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) und andere. – ruft einen kahlköpfigen Woody (Tom Hanks) aus der Wildnis herbei und rekrutiert eine ganze Armee von Buzzes, während sie sich der neuesten intelligenten Spielzeuginnovation stellen. Greta Lee schließt sich der Besetzung als Lilypad an, „ein High-Tech-Smart-Tablet in Froschform“, in das die junge Bonnie völlig verliebt ist, was sie davon abhält, mehr mit Kindern in ihrem Alter in Kontakt zu treten. Und das ist nicht die einzige neumodische Bedrohung, der die Spielzeuge ausgesetzt sind, denn Conan O’Brien spricht über ein technisches Toilettentrainingsspielzeug namens Smarty Pants.

Drehbuch und Regie: Andrew Stanton (Co-Autor aller vier vorherigen Filme). Spielzeuggeschichte Filme und Regisseur von WALL•E, Nemo findenUnd Dorie finden) mit Co-Regisseurin/Drehbuchautorin Kenna Harris, Toy Story 5 Außerdem sind Ernie Hudson als Combat Carl (anstelle des verstorbenen Carl Weathers) und Blake Clark als Slinky Dog zu sehen. Berichten zufolge wird Craig Robinson einer Figur namens Atlas die Stimme geben, während Anna Faris angeblich eine unbekannte Rolle spielt.

