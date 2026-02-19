Einige der mächtigsten Menschen der Welt führen das gleiche Experiment durch: Wollen die Zuschauer wirklich, dass „beide Seiten“ gleich behandelt werden? Nach Trumps Wiederwahl, CBS, Jimmy Fallon Heute Abend ShowDie Washington Postund andere haben eine ähnliche Vision verfolgt: einen Nachrichtenansatz, der es Republikanern und Demokraten ermöglicht, ihre Anliegen mit minimaler Einmischung seitens der Berichterstattung vorzubringen.

Die Beweise liegen vor, und wenn Sie ein kontaktloser Milliardär sind, könnten die Ergebnisse überraschend sein. Wollen die Zuschauer wirklich den „Blick aus dem Nichts“? Fordert das Publikum beide Seiten?

Lol. Sogar LMAO. Nein. Verdammt nein, du dummer, reicher Idiot.

Aus einem Blickwinkel ähnelte die Welt früher in etwa dieser Vision des Journalismus, vor Facebook und FOX News und dem Niedergang der Lokalzeitungen. Wenn Reporter eine Kritik an einer Politik ohne ein Zitat der Befürworter der Politik veröffentlichten, erfüllten sie ihre Aufgabe nicht.

Doch wenn man nur ein wenig näher zusammenblinzelt, beginnt der Streit zu scheitern. Das alte Modell ging von einer gemeinsamen sachlichen Grundlage aus, und man erhielt ein Zitat von der anderen Seite, weil politische Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Grenzen der Realität stattfanden. Das ist etwas anderes, als jemandem vorzugaukeln, eine Wahl sei gestohlen worden oder der 6. Januar sei ein Touristenbesuch gewesen. Trump hat die alte Ordnung nicht in Brand gesteckt – dafür kann man dem Internet danken –, aber der Präsident hat eine riesige Menge Öl ins Feuer gegossen.

Heutzutage lassen sich die Unternehmen, die sich für beide Seiten interessieren, in drei große Kategorien einteilen: Milliardäre, die prestigeträchtige Nachrichtenplattformen als geringfügige Investitionen betrachten, die die echten Geldverdiener nicht ruinieren dürfen; Feiglinge, die schreiend vor Konflikten davonlaufen wie ein Kleinkind, das vom Esstisch rennt, weil es seiner Mutter sagt, dass er Bwoccowi nicht mag; und diejenigen, die „beide Seiten“ als Deckmantel nutzen, um sich für Donald Trump einzumischen.

Im ersten Eimer ist Jeff Bezos, der offenbar das gekauft hat Washington Post weil ihm langweilig war und er sich jetzt nicht mehr befreien kann, ohne sich zu schämen. Laut der Financial TimesBezos hat seit Trumps Wiederantritt 15 Milliarden Dollar zusätzlich verdient (Danke, Melania!), aber auf Kosten einer der größten Zeitungen des Landes.

Während Trump 1.0 WaPo hatte – zumindest für das Internet-Zeitalter – Rekordzahlen aufgestellt, als er dem beitrat New York Times Und Wall Street Journal als einzige überregionale Zeitung mit starker regionaler Anziehungskraft. Der Post schien für eine Wiederholung in Trumps Fortsetzung bereit zu sein, aber Zeitungsgewinne sind ein Rundungsfehler im Vergleich zu Technologiegewinnen, und Bezos hat dem ein Ende gesetzt.

Im Jahr 2024, inmitten eines harten Rennens um die Präsidentschaft, tötete Bezos die Post‘s Billigung von Kamala Harris, laut eigener Berichterstattung der Zeitung. Abonnenten kündigten massenhaft. Und während der Verkehr während der Biden-Jahre rückläufig war, hat diese Entscheidung eine Wende gebracht WaPo in eine Todesspirale.

Dieses Diagramm von Silver Bulletin stammt „von der Nachrichtenaggregationsseite Memeorandum, die algorithmisch verfolgt, auf welche Nachrichten und politischen Geschichten andere Leute verlinken.“ Es ist eine gute Schätzung dafür, inwieweit ein Sender die landesweite Berichterstattung vorantreibt, und es vermittelt eine klare Aussage.

WaPo hat weiterhin großartige Berichterstattung geleistet, einschließlich wichtiger Arbeiten zu DOGE und ICE, die wenig schmeichelhafte Porträts der Trump-Regierung zeichneten. Aber dank der Einmischung von Bezos lesen relativ wenige Menschen diese Geschichten.

Nach einer Oberschenkelverletzung PostBezos folgte Anfang des Monats mit der Entlassung eines Drittels seiner Mitarbeiter, der Schließung der Sport- und Buchrezensionsabteilungen und der drastischen Reduzierung der Auslandskorrespondenten. Bezos hätte diesen Absturz verhindern können, ohne sich auf die Unterstützung von Harris einzulassen, aber dann hätte er, der arme Kerl, etwa 15 Milliarden Dollar verloren.

Dann gibt es diejenigen, die Angst davor haben, beleidigt zu werden, allen voran Jimmy Fallon. Im Januar das Gesicht von Der Heute Abend Show war der einzige Late-Night-Moderator, der den schrecklichen Mord an Alex Pretti durch ICE-Agenten in Minneapolis nicht kommentierte. War das mutig von ihm? Nein. Aber war es gut fürs Geschäft? Auch nein.

Fallon liegt seit Jahren auf dem dritten Platz hinter Colbert und Kimmel. Doch der Bronzemedaillengewinner vom späten Abend fällt immer weiter zurück. Im Jahr 2025 ging seine Zuschauerzahl im Vergleich zum Vorjahr um 4 % zurück, darunter 17 % in der wichtigsten Demo von 18–49. Dem steht ein bescheidener Rückgang um 1 % für Colbert und ein Anstieg um 14 % für den häufig von Trump angegriffenen Kimmel gegenüber – wie wäre das bei einem Trump-Anstieg? Fallons Einschaltquoten sind im Jahr 2026 sogar noch schlechter geworden und haben allein im Januar weitere 12 % seiner Zuschauer verloren, darunter 22 % in der Demo. Werde nicht wach, geh nicht pleite oder was auch immer diese Arschlöcher immer sagen.

Fallons charakteristischer Moment der Rückgratlosigkeit kam im September 2016, als er den damaligen Kandidaten Donald Trump einlud Die Tonight Show und zerzauste ihm spielerisch die Haare. Das Internet war nicht freundlich und die Geschichte auch nicht. Während Fallon damit beschäftigt war, einen Mann zu humanisieren, der das Jahr zuvor Mexikaner als Vergewaltiger bezeichnet und ein Verbot für Muslime vorgeschlagen hatte, behandelte Stephen Colbert Trump wie eine Bedrohung für die Demokratie, die er in Wirklichkeit war. Fallon weinte später über die Gegenreaktion im Jahr 2018 Hollywood-Reporter Interview und sagte, die Kritik habe ihn „durcheinander gebracht“. Das ist eine ganz Jimmy Fallons Art, auf die Verantwortung zu reagieren – nicht indem man den Kurs ändert, sondern indem man sich schlecht fühlt und es dann noch einmal tut.

Weil er es wieder getan hat. Der Haarsturm war kein Fehler, es war eine Philosophie. Fallon hat seine gesamte Late-Night-Identität auf der Idee aufgebaut, dass jeder lustig und sympathisch ist und ein falsches Lachen und eine Runde Lip Sync Battle verdient. Das funktioniert hervorragend, wenn die umstrittenste Person, die Sie buchen, Mariah Carey ist. Es bricht zusammen, wenn das Land einen zum Mitnehmen auffordert.

Apropos spät in der Nacht: Vichy CBS wird nicht aufhören, sich mit Colbert anzulegen. Am 16. Februar war der Gastgeber von Die Late Show erklärte, dass sein übergeordnetes Netzwerk sein Interview mit einem texanischen Demokraten wegen beschissener FCC-Bedenken abgesagt hatte. CBS behauptete, dass Colbert einem anderen Kandidaten die gleiche Zeit hätte widmen müssen, was irgendwie lustig ist, weil Colbert den anderen Kandidaten bereits zweimal interviewt hatte.

Unter der neuen Chefredakteurin Bari Weiss hat CBS oft in die Richtung „beider Seiten“ vorgetäuscht, etwa als sie die Republikanerin Condoleeza Rice und die Demokratin Hilary Clinton für ein gemeinsames Interview buchten. Aber das war das Geringste, was auf dem Spiel steht, und das umso mehr, als diese beiden Frauen nichts Berichterstattungswürdiges taten. Wenn es hart auf hart kommt, hat sich CBS immer wieder zugunsten einer bestimmten Seite eingemischt.

Weiss hat die CECOT-Geschichte weitergeführt 60 Minuten, veranstaltete einen Flop einer Bürgerversammlung mit der konservativen Aktivistin Erika Kirk und traf die Entscheidung, dem neuen Korrespondenten Peter Attia zur Seite zu stehen, einem prominenten Arzt mit Epstein-Verbindungen und einer Geschichte von Auftritten in rechtsgerichteten Podcasts von Weiss und Joe Rogan. Taten sagen mehr als Worte, egal wie oft in Presseerklärungen „Meinungsvielfalt“ propagiert wird.

Mittlerweile florieren alte und neue Medien dort, wo sie einen einheitlichen Standpunkt vertreten haben. Joe Rogan ist kein blutrünstiger Liberaler, und abgesehen von Sachfragen floriert sein Podcast zum Teil deshalb, weil seine Schimpftiraden über die Freiheit von Impfvorschriften mit der Art von Person übereinstimmen, die ICE mit der Gestapo vergleichen würde. Auf der anderen Seite des Ganges steht Ezra Klein, dessen Forderungen nach einem Rücktritt Bidens wegen altersbedingten Verfalls ihm Feinde unter den Liberalen einbrachten und ihm die Glaubwürdigkeit einbrachten, Trumps autoritäre Tendenzen anzuprangern. Der Mal behandelte auch Bidens Schwäche, und dieses Papier erlebt einen größeren Trump-Boom als während seiner ersten Amtszeit.

Die Lektion ist nicht kompliziert, auch wenn sie denjenigen zu entgehen scheint, die über die meisten Ressourcen zum Erlernen verfügen. Das Publikum will keinen Schiedsrichter, es will jemanden im Spiel. Die derzeit florierenden Outlets haben einen Standpunkt und sie besitzen ihn. Diejenigen, die ausbluten, sind diejenigen, die versuchen, allen Menschen alles zu bieten, vor allem, wenn sie sowieso stillschweigend ihren Daumen auf die Waage legen.

Das ist die eigentliche Anklage gegen das „Beide-Seiten“-Experiment, und es liegt nicht nur daran, dass es gescheitert ist, sondern auch daran, dass es von Anfang an Schwachsinn war. Wenn CBS ein rechtsgerichtetes Netzwerk betreiben wollte, dann ist das in Ordnung. Wenn Bezos wollte, dass seine Zeitung sich gegen Trump durchsetzt, musste er diese 15-Milliarden-Dollar-Entscheidung treffen. Aber diese Entscheidungen als Neutralität darzustellen, als ein prinzipielles Bekenntnis zur „Ansichtsvielfalt“, ist der Teil, der unser Blut zum Kochen bringt. Sie geben uns nicht beide Seiten. Sie geben uns eine Seite, nennen es Gleichgewicht und hoffen, dass wir zu dumm sind, es zu bemerken.

Das waren wir nicht. Wir haben unsere Abonnements gekündigt, den Kanal gewechselt und aufgehört, auf die Links zu klicken. Das Publikum findet es immer irgendwann heraus. Es ist eine Schande, dass die Milliardäre weiterhin so überrascht sind.