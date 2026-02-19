Der Vorsitzende der FCC, Brendan Carr, sagte Reportern am Mittwoch, dass die Behörde „eine Durchsetzungsmaßnahme“ gegen die Behörde verfolge Die Aussicht und würde den Druck auf Late-Night-Shows wie z. B. weiter erhöhen Die Late Show mit Stephen Colbert Und Jimmy Kimmel Live!

Carrs neuartige Interpretation der Gleichzeitregel ist zu einer Quelle von Stress und Zensur für Talkshows geworden, die sich mit Politik befassen. Talkshows waren seit 2006 ausgenommen, als die FCC Jay Leno erlaubte, politische Persönlichkeiten zu interviewen. Aber Anfang dieser Woche gab Colbert bekannt, dass CBS sein Interview mit dem texanischen Demokraten James Talarico wegen Bedenken, dass dies FCC-Strafen nach sich ziehen würde, abgebrochen habe.

Pro Frist und Der Hollywood-ReporterCarr betonte seine Überzeugung, dass Talkshows keine Nachrichten seien und nicht für eine Nachrichtenausnahme in Frage kommen sollten. „Es gilt die allgemeine Regel, dass die gleiche Zeit gilt“, sagte er. „Es gibt enge Ausnahmen, in die man passen muss.“

Verwandtes Video

Carr, der auch einer der Hauptautoren des Projekts 2025 war, fügte hinzu: „Der Kongress hat die Gleichheitsregelung aus einem ganz bestimmten Grund verabschiedet. Sie wollten nicht, dass die Medienvertreter in Hollywood und New York ihre Daumen auf die Waage legen und ihre Gewinner und Verlierer bei Vorwahlen und Parlamentswahlen ermitteln. Darum geht es.“

Um die Regel zu verstehen – und wie albern das alles ist – ist es hilfreich, darüber nachzudenken Samstagabend Live. Stellen Sie sich vor, dass im Jahr 2028 während der republikanischen Vorwahlen SNL Marco Rubio wurde als Gastgeber gebucht. Wenn Rubio gut abschneidet, könnte sein Auftritt ihm theoretisch dabei helfen, JD Vance für die Nominierung der Republikaner zu schlagen SNL ein übergroßer Einfluss in der Politik. Die Equal-Time-Regel besagt, dass Vance in diesem Szenario einen Antrag bei der FCC einreichen könnte. Hätte es Bestand gehabt, hätte der Vizepräsident das Recht, gleiche Zeit im Netzwerk zum gleichen Tarif zu kaufen (und dann hätte man darüber streiten können, was einen gleichen Tarif ausmachen würde). Dies ist im Wesentlichen das, was im Jahr 2024 geschah, als SNL Zuerst wurde Kamala Harris gebucht und dann, nach einer Petition, Donald Trump.

„Wir ermutigen die Menschen, Petitionen einzureichen“, sagte Carr. „Bei denen, die wir gesehen haben, muss noch nachgewiesen werden, dass sie für die Bona-fide-News-Ausnahme in Frage kommen.“

Aber die Equal-Time-Regel erforderte nicht, dass CBS Colberts Talarico-Interview zurückzog. Seine Gegnerin bei den Vorwahlen im demokratischen Senat, Jasmine Crockett, hätte eine Petition einreichen können, um in der Sendung erscheinen zu dürfen, und die FCC hätte Colbert dazu zwingen können, sich daran zu halten. Allerdings ist unklar, wie mit einer solchen Petition umgegangen worden wäre, wenn man bedenkt, dass sie bereits zu Gast war Die Late Show sowohl im Jahr 2024 als auch im Jahr 2025.

Die Vollstreckungsmaßnahme in Bezug auf Die Aussicht betrifft auch ein Interview mit Talarico. Wenn Sie zu Spekulationen neigen, fragen Sie sich vielleicht, ob die Trump-Administration glaubt, dass Talarico tatsächlich eine Chance hat, einen Senatssitz in Texas zu gewinnen, und versucht, seine Entlarvung zu begrenzen und die Aussichten seines Gegners zu verbessern. Wenn das allerdings die Strategie ist, scheint sie nach hinten losgegangen zu sein – das Suchinteresse an Talarico hat gerade ein Allzeithoch erreicht.

Carr sprach auch über die Gegenreaktion, die die Entscheidung von CBS hervorrief. „Sehen Sie, jeder, der nicht an einem unheilbaren Fall des Trump-Verwirrungssyndroms leidet, konnte gestern sofort den genauen Handlungsstrang erkennen und sehen, wie er sich entwickeln würde“, sagte er. „Sie hatten einen demokratischen Kandidaten, der verstand, wie die Nachrichtenmedien funktionieren, und er nutzte alle Ihre früheren Vorstellungen aus, um eine Falschmeldung zu verbreiten, offenbar mit dem Ziel, Geld zu sammeln und Klicks zu bekommen, und die Nachrichtenmedien spielten direkt hinein.“

Was Colbert betrifft, so hält er Argumente wie diese für Hundescheiße.