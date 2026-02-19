Der Schauspieler Peter Greene starb an einer Schusswunde, die er sich versehentlich selbst zugefügt hatte.

Das Büro des Chief Medical Examiner in New York City kam kürzlich zu dem Schluss, dass Greens Todesursache die Folge einer Schusswunde in der linken Achselhöhle mit Verletzung der Oberarmarterie war. Laut TMZ schoss sich der 60-jährige Schauspieler versehentlich in die linke Achselhöhle, wobei die Kugel die Arterie beschädigte, die Hand, Unterarm, Ellenbogen und Arm mit Blut versorgt.

Im Dezember wurde Greene tot in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden. Nachdem die Nachbarn die ganze Nacht Musik aus seiner Wohnung gehört hatten, riefen sie die Polizei, die an die Tür klopfte. Als Greene nicht antwortete, führten die Beamten eine Sozialkontrolle durch und stellten fest, dass er verstorben war.

Greene war vor allem für seine Schurkenrollen in Filmklassikern bekannt Die Maske Und Pulp Fiction.

