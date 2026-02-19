<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Wenn Fenton Bailey und Randy Barbato sich bei Zoom anmelden, machen sie nicht nur Werbung für einen weiteren Dokumentarfilm über wahre Kriminalität, sondern decken auch einen Mord auf, der sich nur ein paar Blocks von dem Ort entfernt ereignete, an dem Kyle Meredith in Louisville saß. Das World of Wonder-Duo, dessen Lebenslauf abläuft Partymonster Zu Die Augen von Tammy Fayeschließe dich dem an Kyle Meredith Mit Podcast, um ihre neueste HBO Max-Dokumentation zu besprechen, Mord in Glitterball Cityeine Geschichte, die mit einer Leiche im Keller eines viktorianischen Herrenhauses beginnt und sich zu duellierenden Anschuldigungen, zwei getrennten Gerichtsverfahren und einer verunsicherten Gemeinde entwickelt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Verwandtes Video

Gedreht in Old Louisville, wo Geistertouren praktisch zum bürgerlichen Erbe gehören, beleuchtet der Film ein einzelnes Verbrechen aus einem Dutzend Perspektiven – queere Geschichte, Crystal-Meth-Schrott, Drag-Kultur und Nachbarschaftsgeschichten. Bailey sagt, was sie faszinierte, war nicht nur das Verbrechen selbst, sondern auch seine Ausstrahlung nach außen. „Bei einem echten Verbrechen kann es sich nur um einen einzelnen, isolierten Vorfall handeln“, erklärt er, „aber was uns interessiert, ist die Art und Weise, wie er ausstrahlt … Es war fast so, als würde man einer Geistergeschichte im wirklichen Leben zuschauen. Jede Art von Mord ist nicht nur eine isolierte Tragödie … sie betrifft die gesamte Gemeinschaft.“

Als queere Filmemacher fühlten sie sich auch verpflichtet, die Geschichte vollständig zu erzählen, auch wenn es unangenehm wurde. „Es ist eine anschauliche Geschichte“, gibt Bailey zu, „und die tatsächliche Wahrheit hängt von wirklich intimen, ziemlich expliziten Details ab.“ Aber es für den Massenkonsum zu reduzieren, war keine Option. „Queere Menschen sind wie alle anderen – wir sind alle wirklich komplizierte Menschen“, fügt Barbato hinzu und wendet sich gegen die einfachen Narrative über Drogen, Promiskuität und moralische Panik. „Es ist kein Monolith … man braucht alle Geschichten.“

Diese Komplexität erstreckt sich auch auf die beunruhigendste Frage des Films: Wer hat tatsächlich die tödlichen Schläge ausgeführt? Die beiden angeklagten Liebenden wurden getrennt vor Gericht gestellt, was zu zwei unterschiedlichen Urteilen führte – eines auf freiem Fuß, eines im Gefängnis. „Jeder, der an diesem Film gearbeitet hat, hatte eine Meinung“, sagt Barbato und lacht über die endlosen Debatten hinter den Kulissen. „Wir haben versucht, die Art und Weise, wie wir diesen Film zusammengestellt haben, davon nicht zu beeinflussen.“ In einem Punkt sind sie sich jedoch einig: „Für uns steht außer Frage, dass zwei Personen im Gefängnis sein sollten.“

Hören Sie zu, wie Fenton Bailey und Randy Barbato darüber sprechen Mord in Glitterball Cityund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.