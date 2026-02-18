Bourbon & Beyond hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben, mit Foo Fighters, Mumford & Sons, Chris Stapleton und Dave Matthews Band als Headliner des viertägigen Bourbon-, Food- und Musikfestivals.

Vom 24. bis 27. September im Kentucky Exposition Center in Louisville, Kentucky, werden bei Bourbon & Beyond außerdem Queens of the Stone Age, Kacey Musgraves, Jason Isbell & the 400 Unit, Hootie & the Blowfish, Counting Crows, Father John Misty, The Red Clay Strays, The Flaming Lips, Goose, Jesse Wells und The War on Drugs zu sehen sein.

Weitere Acts sind Foster the People, 4 Non Blondes, Portugal. The Man, Of Monsters and Men, Charley Crockett, Joan Jett and the Blackhearts, Gary Clark Jr., The Fray, Cheap Trick, Violent Femmes, Jet, Plain White T’s, Fitz and the Tantrums, Vertical Horizon und viele mehr. Schauen Sie sich das Poster unten an. Neben einem riesigen Musikprogramm wird Bourbon & Beyond erneut erstklassige Köche, Brennereien sowie Essens- und Getränkeliebhaber präsentieren.

Tickets für Bourbon & Beyond sind jetzt im Verkauf. Zu den Passtypen gehören 4-Tages-GA (ab 391 $), 1-Tages-GA (ab 164 $), 4-Tages-Mint-VIP (ab 829 $), 1-Tages-Mint-VIP (ab 277 $), 4-Tages-Angel’s-Envy-VIP (ab 2.249 $) und 1-Tages-Angel’s-Envy-VIP (ab 626 $). Das Festival bietet außerdem einen Studentenrabatt, Hotelpakete, Gruppenpakete und den Exacta-Pass, der Ihnen Zugang zu Louder Than Life (17. – 20. September) und Bourbon & Beyond bietet. Erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Ticketpakete des Festivals.

„Bourbon & Beyond ist darauf ausgelegt, das beste Wochenende Ihres Jahres zu werden. Schlicht und einfach. Von der Sekunde an, in der Sie ankommen, ist alles darauf ausgelegt, dass Sie in vollen Zügen erleben können, wie ein Musikfestival sein sollte“, sagt Danny Wimmer von Danny Wimmer Presents, die Bourbon & Beyond produzieren.

„Es ist eine Flucht mit Seele – ein Ort, an dem man sich vom wirklichen Leben lösen, loslassen, wieder ein Kind sein und wirklich im Moment leben kann. Man kann im Kentucky Kingdom Achterbahn fahren, neue Künstler entdecken und seine Favoriten sehen, tolle Spirituosen schlürfen und unglaubliches Essen essen – und das alles funktioniert einfach. Im Kern geht es darum, Erinnerungen zu schaffen. Es ist ein Urlaub im Urlaub. Diese Aufstellung spiegelt alles wider, wofür Bourbon & Beyond steht. Und das sage ich mit Bescheidenheit und Selbstvertrauen – dort Es gibt nichts Vergleichbares in diesem Bereich. Es ist wirklich das beste Wochenende, das man auf einem Festival dieser Größenordnung haben kann.“