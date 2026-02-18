Bad Bunny wird sein Debüt als Hauptdarsteller geben Porto Ricoein historisches Karibik-Epos mit Edward Norton, Javier Bardem und Viggo Mortensen.

Wie Deadline berichtet, wird der Film von René „Residente“ Pérez Joglar geschrieben und inszeniert, einem vierfach mit einem Grammy ausgezeichneten Rapper, dessen Bilanz von 29 Latin Grammy Awards mehr ist als die aller anderen lateinamerikanischen Künstler. Residente, 47, hat bei einem halben Dutzend Dokumentarfilmen und mehreren Musikvideos Regie geführt. Porto Rico wird sein Spielfilmdebüt sein, mit der ausführenden Produktion von Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu (Vogelmann).

„Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, einen Film über mein Land zu machen. Die wahre Geschichte Puerto Ricos war schon immer von Kontroversen umgeben“, sagte Residente in einer Erklärung. „Dieser Film ist eine Bestätigung dessen, wer wir sind – erzählt mit der Intensität und Ehrlichkeit, die unsere Geschichte verdient.“

Eine frühe Version des Drehbuchs, mitgeschrieben von Vogelmann Der Autor Alexander Dinelaris handelte angeblich vom puertoricanischen Revolutionär José Maldonado Román, auch bekannt als Águila Blanca oder Weißer Adler. Maldonado kämpfte im späten 19. Jahrhundert als Teil der kubanischen Befreiungsarmee gegen die Kolonialisierung in Puerto Rico. Es ist nicht bekannt, ob Porto Rico folgt immer noch diesem Umriss. In einer Pressemitteilung heißt es, dass der Film „historischen Umfang mit einem gefühlvollen, lyrischen Ansatz und einer fesselnden Erzählung verbindet, die von wahren Begebenheiten inspiriert ist“.

Bad Bunny, geboren als Benito Ocasio, trat in den Filmen auf Hochgeschwindigkeitszug Und Beim Stehlen erwischt, und sein Hosting-Aufenthalt im Oktober läuft weiter Samstagabend Live erhielt begeisterte Kritiken. Und falls Sie gerade aus dem Koma erwacht sind: Er führte auch die Halbzeitshow des Super Bowl 2026 auf, die das viertgrößte Publikum in der Geschichte des Big Game anzog.