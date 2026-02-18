Der Schauspieler, Autor und Regisseur Tom Noonan ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Zu den vielfältigen Filmografien des erfahrenen Schauspielers gehörte auch die Rolle des Francis Dolarhyde auf der Leinwand in Michael Manns Film „1986“. Menschenjägerverkörpert Frankensteins Monster für den Kultfavoriten Die Monstertruppeund spielt Schlüsselrollen in den Filmen Hitze, RoboCop 2und Charlie Kaufmans Synecdoche, New York.

Noonan begann relativ spät im Leben mit der Schauspielerei, im Alter von 27 Jahren. Zusätzlich zu seiner Filmarbeit hatte er auch eine reiche Karriere beim Fernsehen, unter anderem als Schauspieler Die X-Akten‚ gruseligerer Serienmörder in der Folge „Paper Hearts“, eine wiederkehrende Rolle als Detektiv im FX-Rechtsdrama Schädenund Reverend Nathaniel im AMC Western Hölle auf Rädern. Er spielte insbesondere auch die Stimmen aller anderen Charaktere in Kaufmans Stop-Motion-Fabel Anomalisagegenüber David Thewlis.

Über die Schauspielerei hinaus war Noonan als Autor und Regisseur erfolgreich und gewann für seinen Debütfilm den Dramatic Grand Jury Prize und den Drehbuchpreis von Sundance Willie & Phil. Er adaptierte auch zwei seiner Stücke in die Independent-Filme Was geschah, war… Und Die Frau. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag schrieb die ehemalige Co-Star Karen Sillas, dass sie mit ihm zusammengearbeitet habe Was geschah, war… „war ein Wendepunkt für mich und meine Karriere, der noch immer mein Leben und meine Arbeit als Schauspieler prägt … Was für ein Privileg und wahnsinniger Spaß es war, mit diesem Mann zu arbeiten und ihn bis zum Ende meinen Freund zu nennen … Möge sein Vermächtnis weiterhin strahlen.“

Monstertrupp Regisseur Frank Dekker erinnerte sich auf Facebook an Noonan als „den sprichwörtlichen Gentleman und Gelehrten“, obwohl er das schwere Make-up, das mit der Rolle von Frankensteins Monster verbunden war, nicht mochte: „Er fand das Make-up mühsam und nervig (er riss es gern ab, nachdem wir fertig waren, und eines Abends machte er sich nicht einmal die Mühe, es abzunehmen; er fuhr einfach mit seinem Frankenstein-Gerät nach Hause).“

Noonan hinterlässt eine Tochter und einen Sohn.