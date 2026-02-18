Shia LaBeouf wurde am Dienstag, dem 17. Februar, während des Mardi Gras kurz nach Mitternacht in New Orleans festgenommen. TMZ berichtet, dass dem Schauspieler zwei Anklagen wegen einfacher Körperverletzung drohen, nachdem er angeblich mit zwei Männern gekämpft hat.

Laut TMZ beteiligte sich LaBeouf „ohne Hemd und mit zur Schau gestelltem Rückentattoo“ an der Auseinandersetzung, nachdem er aus einer Bar im French Quarter geworfen worden war. Pro Der Hollywood-Reporterer sei aus dem Gelände entfernt worden, nachdem er angeblich „Störungen verursacht und zunehmend aggressiver geworden“ sei.

Laut einem Bericht der New Orleans Police Department soll LaBeouf einen Mann „mehrmals mit geschlossenen Fäusten“ geschlagen haben, bevor er zum Tatort zurückkehrte. Obwohl mehrere Personen versuchten, ihn festzuhalten, „in der Hoffnung, dass er gehen würde“, schlug er angeblich denselben Mann und einen anderen auf die Nase.

Nachdem die Polizei am Tatort eingetroffen war, wurde LaBeouf von Rettungskräften wegen unbekannter Verletzungen behandelt und ins Krankenhaus gebracht, wo er festgenommen wurde.

Die Verhaftung erfolgte, nachdem LaBeouf Berichten zufolge während einer Kneipentour am Feiertagswochenende die Alkoholsucht gebrochen hatte THR Quellen beschrieben ihn als „etwas kriegerisch“ und „terrorisierend für die Stadt“.

LaBeouf, der 2020 wegen Sucht und psychischen Problemen in die Entzugsklinik ging, machte zuvor den Alkoholismus für sein angeblich missbräuchliches Verhalten gegenüber seiner Ex-Freundin FKA Twigs verantwortlich.