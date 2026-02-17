Der Pinball Wizard kommt auf die größte Leinwand seines Lebens: Tommydie Verfilmung der Rockoper von The Who, soll im März dieses Jahres anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Films sein IMAX-Debüt geben. Der von Ken Russell geschriebene und inszenierte Film spielt Ann-Margret, Oliver Reed, Roger Daltry, Elton John, Eric Clapton, John Entwistle, Keith Moon, Paul Nicholas, Jack Nicholson, Robert Powell, Pete Townshend und Tina Turner.

Laut offizieller Beschreibung:

„Erzählt durch die bemerkenswerte Musik von The Who ist dies die Geschichte von Tommy, der als sechsjähriger Junge Zeuge der Ermordung seines Vaters durch seine Mutter (Ann-Margret) und ihren Geliebten (Oliver Reed) wurde. Sie befehlen ihm: „Du hast es nicht gehört, du hast es nicht gesehen, und du wirst niemandem etwas sagen …“ Infolgedessen zieht sich der traumatisierte Junge in die Schatten seines Geistes zurück und wird taub, stumm und blind. Er wird heranwachsen Als Mann wird Tommy (Roger Daltrey) von der Acid Queen (Tina Turner), dem Prediger (Eric Clapton) und dem Spezialisten (Jack Nicholson) mehreren bizarren Heilungsversuchen unterzogen. Trotz seiner Behinderung besiegt Tommy den Flipper-Zauberer (Elton John) und wird zum Champion, der eine treue Anhängerschaft erlangt. Als er schließlich geheilt wird, wird er von seinen Fans als „Messias“ gefeiert.“

Tommy kommt am 17. und 18. März in die IMAX-Kinos. Weitere Informationen finden Sie hier im Rückblick auf die letzte Show von The Who im Madison Square Garden im Jahr 2025.