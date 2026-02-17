Lange vor „Wrecking Ball“ wurde Miley Cyrus als Star des Disney Channels berühmt Hannah Montanaund damit sich alle Millennials alt fühlen, feiert Disney+ das 20-jährige Jubiläum der Serie mit Das Hannah Montana-Special zum 20-jährigen Jubiläum diesen März.

Das neue Special wird das Vermächtnis der Serie mit einem ausführlichen Miley Cyrus-Interview präsentieren, das vor einem Live-Studiopublikum gefilmt wurde. Laut der offiziellen Veröffentlichung bietet das Gespräch mit Alex Cooper „einen intimen Einblick in die Entstehung einer der ikonischsten Figuren der Popkultur und den nachhaltigen Einfluss, den die Show und die Figur auf Fans auf der ganzen Welt hatten. Mit tief empfundener Nostalgie und einer neuen Perspektive wird Cyrus die Momente, die Musik und die Erinnerungen, die eine Ära geprägt haben, noch einmal Revue passieren lassen.“

Darüber hinaus enthält das Special frisches Archivmaterial und einen Rückblick auf die Sets der Show sowie den Hinweis, dass „es auch einige bekannte Notizen geben wird, die ihren Weg zurück ins Rampenlicht finden …“

In einer Erklärung sagte Cyrus: „Hannah Montana werde immer ein Teil von mir sein. Was als TV-Show begann, wurde zu einem gemeinsamen Erlebnis, das mein Leben und das vieler Fans prägte, und ich werde für diese Verbindung immer dankbar sein. Die Tatsache, dass es den Menschen auch nach Jahren immer noch so viel bedeutet, ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Dieses „Hannahversary“ ist meine Art zu feiern und den Fans zu danken, die mir seit 20 Jahren zur Seite stehen.“

Das Hannah Montana-Special zum 20-jährigen Jubiläum wird am 24. März auf Disney+ Premiere haben. Schauen Sie sich diesen ersten Teaser unten an.