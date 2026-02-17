Nach drei Staffeln auf Disney+ ist es Zeit für Baby Yodas großen Leinwandmoment. Der Mandalorianer und Grogu wird das erste neue sein Star Wars Film seit 2019 im Kino Folge IX – Der Aufstieg Skywalkersund der neue Trailer enthüllt Pedro Pascal, der als behelmter Wächter seines kleinen, mit der Macht vertrauten Begleiters zurückkehrt.

Staffel 3 von Der Mandalorianer Din Djarin (Pascal) genießt das ruhige Leben mit Grogu; Im neuen Film wird er in den unsicheren Jahren nach den Ereignissen von für die Neue Republik arbeiten Rückkehr der Jedi. Der Trailer deutet an, dass ein Colonel Ward (Sigourney Weaver) Din beauftragt hat, eine ausgewählte Gruppe von Bösewichten zu jagen – darunter auch Der Bärist Jeremy Allen White als, kein Witz, Jabba the Hutts Sohn Rotta – in der Hoffnung, „einen weiteren Krieg zu verhindern“. Es überrascht nicht, dass er und sein kleiner grüner Mündel dadurch ins Fadenkreuz einiger gefährlicher Charaktere geraten, wobei der Trailer den Fanliebling enthüllt Die Klonkriege Kopfgeldjäger Embo wird ein Hauptgegner sein.

Aber kein Grund zur Sorge, denn Din und Grogu haben welche Klonkriege-Ära-Backup, auch mit Garazeb „Zeb“ Orrelios (gesprochen von Steve Blum), der ebenfalls auftritt.

Jon Favreau, der auch geschaffen hat Der Mandalorianerführt Regie bei dem Film, nach einem Drehbuch, das er und der neue LucasFilm-Präsident Dave Filoni geschrieben haben.

Verwandtes Video

Der Mandalorianer und Grogu Premiere am 22. Mai 2026. Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an und informieren Sie sich Der Mandalorianer indem Sie sich bei Disney+ anmelden.