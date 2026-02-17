Stephen Colbert behauptet, dass er am Montagabend ein Interview mit dem texanischen Staatsvertreter und demokratischen Senatskandidaten James Talarico führen werde Späte Show wurde von den Anwälten des CBS-Netzwerks abgesagt, die Bedenken äußerten, dass es gegen die Equal-Time-Regel der FCC verstoßen könnte.

Der Späte Show Der Gastgeber sagte, ihm sei „in einigermaßen unsicheren Worten gesagt worden, dass ich ihn nicht nur nicht tragen dürfe, sondern dass ich auch nicht erwähnen dürfe, dass ich ihn nicht tragen könne.“ Dennoch ging er in einem längeren Abschnitt, der fast acht Minuten dauerte und wiederholte Seitenhiebe gegen den FCC-Vorsitzenden Brendan Carr beinhaltete, auf die Situation ein. Das Interview mit Talarico selbst wurde exklusiv im Internet auf Colberts YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt.

„Am 21. Januar dieses Jahres wurde ein Brief des FCC-Vorsitzenden und selbstgefälligen Bowlingspielers Brendan Carr veröffentlicht. In diesem Brief sagte Carr, er denke darüber nach, die Ausnahme für Talkshows aufzuheben, weil er sagte, einige von ihnen seien „durch parteiische Absichten motiviert“. Nun, Sir, Sie sind Vorsitzender der FCC, also FCC Sie. Weil ich denke, dass Sie selbst von parteiischen Absichten motiviert sind. Sir, Sie haben es gerochen, weil Sie es verursacht haben. „Sie sind der niederländischen Radiosender Amerikas“, bemerkte Colbert.

„Nennen wir es einfach so: Die Regierung von Donald Trump will jeden zum Schweigen bringen, der im Fernsehen etwas Schlechtes über Trump sagt, denn alles, was Trump tut, ist fernzusehen, okay? Er ist wie ein Kleinkind, das zu viel Zeit vor dem Bildschirm hat. Er wird launisch und lässt dann eine Ladung in seine Windel fallen“, fuhr er fort.

Colbert bemerkte auch die Ironie in den jüngsten Äußerungen von Carr, der sagte, dass rechte Talkradios kein Ziel der FCC-Regel zur gleichen Zeit seien. „Ich verstehe, was würde dein wütendster Onkel sonst noch im Verkehr tun?“ witzelte der Komiker.

Im Januar kündigte Carr neue Leitlinien dafür an, wie die FCC ihre Regeln zur Gleichzeit auslegen würde, was offenbar darauf abzielte, Druck auf Shows wie auszuüben Späte Show, Jimmy Kimmel Live!, Die tägliche Show, und andere dazu, konservativere Standpunkte zu verbreiten und konservativere Gäste zu präsentieren. Zuvor waren Late-Night-Talkshows im Rahmen der Bona-fide-News-Ausnahmeregelung im Allgemeinen von den Regeln zur gleichen Zeit ausgenommen, ein Präzedenzfall, der größtenteils durch ein FCC-Urteil aus dem Jahr 2006 geschaffen wurde Die Tonight Show mit Jay Leno.