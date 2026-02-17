Vermissen Sie das Cartoon Network von früher? Wenn Shows wie Codename: Kinder von nebenan Und Xiaolin-Showdown waren die Grundpfeiler der frühen Jahre? Wenn ja, sollten Sie darüber nachdenken, sich ab dem 1. März bei Tubi anzumelden, denn der kostenlose Streaming-Dienst hat eine riesige Welle klassischer Cartoon-Network-Shows angekündigt, die auf der Plattform erscheinen werden.
Tubi bezeichnet es als den Beginn seiner „Cartoon-Ära“ und fügt seiner Bibliothek 100 Cartoon Network- und Warner Bros.-Programme hinzu. Die Titelliste umfasst Dexter’s Laboratory, Ed, Edd und Eddy, Courage the Cowardly, The Powerpuff Girls, Teen Titans, Und Fosters Zuhause für imaginäre Freunde.
Während der Großteil der Besetzung von Cartoon Network stammt, enthält die Liste auch Nicht-CN-Picks wie den Zeichentrickfilm von 1973 Die Addams-Familie Und Animaniacs.
Tubis Schritt, klassische Cartoons hinzuzufügen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem es immer schwieriger wird, sie im Streaming zu finden. Letztes Jahr wurden mehrere Cartoon-Network-Serien aus HBO Max entfernt, nachdem ihre Lizenzverträge abgelaufen waren und nicht verlängert wurden.
Der Schritt zahlt sich offenbar aus: Nachdem HBO Max Looney Tunes entfernt hatte, erwarb Tubi die Bibliothek, ein Schritt, den der Leiter der Akquisitionsabteilung des Dienstes, Samuel Harowitz, als „großen Gewinn für uns“ bezeichnete. Bis Oktober gehörten die Looney Tunes-Cartoons zu den zehn erfolgreichsten Serien der Plattform.
Schauen Sie sich unten die vollständige Liste der Shows an, die bei Tubi stattfinden. Es ist erwähnenswert, dass es solche Shows gibt Dexters Labor, Ed Edd und Eddy, Codename: Kids Next DoorUnd Die Powerpuff Girls wird am 1. März eintreffen, weitere Shows werden im Laufe der Zeit hinzugefügt.
Füllen Sie die Liste der Shows aus, die nach Tubi kommen:
Abbott & Costello Cartoons
Familie Addams (1974)
Abenteuer von Batman
Die Animaniacs
Aquaman
Astro und die Space Mutts
Atomameise
Baby Looney Tunes
Batman: Der Mutige und der Mutige
Sei cool, Scooby-Doo!
Beetlejuice
Ben 10 (2005)
Vorsicht vor Batman
Kapitän Caveman
Captain Caveman und die Teen Angels
Kapitän Planet
Codename: Kids Next Door
Mut, der feige Hund
Kuh und Huhn
Dastardly und Muttley in ihren Flugmaschinen
Dexters Labor
Dorothy und der Zauberer von Oz
Drachenhöhle
Duck Dodgers
Dukes of Hazzard: Die Zeichentrickserie
Dumm und dümmer (Animationsserie)
Dynomutt, Hundewunder
Ed, Edd und Eddy
Böses Con Carne
Familienabenteuer in Flintstone
Feuerstein-Kinder
Fosters Zuhause für imaginäre Freunde
Freakazoid!
Großer Traubenaffe
Hilfe, es ist der Hair Bear Bunch
Hong Kong Phooey
Jonny Quest
Gerechtigkeitsliga
Aktion der Justice League
Krypto der Superhund
Legion der Superhelden
Loonatics entfesselt
Looney Tunes 3D-Shorts
Looney Tunes-Cartoons
VERRÜCKT
Magilla-Gorilla
Mucha Lucha!
Neue Looney Tunes Show (auch bekannt als Wabbit)
Neue Scooby-Doo-Geheimnisse
Paddington-Bär
Kieselsteine und Bamm-Bamm
Gefahren von Penelope Pitstop
Pinky und das Gehirn
Pinky, Elmyra und das Gehirn
Powerpuff Girls
Welpe namens Scooby Doo
Quick Draw McGraw
Ricochet-Kaninchen
Scooby und Scrappy Doo
Scooby-Doo! Mystery Incorporated
Shaggy und Scooby-Doo: Holen Sie sich einen Hinweis
Schlümpfe
Snagglepuss
Statischer Schock!
Superfreunde
Supernatural: Die Anime-Serie
Taz-Mania
Teen Titans
Die 13 Geister von Scooby Doo
Der Batman
Die völlig geistigen Missgeschicke von Ed Grimley
Die Frankenstones
Die düsteren Abenteuer von Billy und Mandy
Die Heathcliff und Dingbat Show
Die Maske (Animationsserie)
Die neuen Abenteuer von Batman
Die neuen Abenteuer von Gilligan
Die neue Fred und Barney Show
Die neuen Scooby-Doo-Filme
Die Plastic Man Comedy-Abenteuershow
Die wahren Abenteuer von Jonny Quest
Die geheime Eichhörnchenshow
Die Super-Globetrotter
Die Yogi-Bär-Show
Tiny Toon-Abenteuer
Tom und Jerry
Tom & Jerry Comedy-Show
Tom & Jerry Kinder
Tom & Jerry Show
Die Tom-und-Jerry-Geschichten
Top-Kat
Unikitty
Verrückte Rennen
Verrückte Rennen (2017)
Xiaolin-Showdown
Yo! Yogi
Yogi’s Galaxy Goof-Ups
Yogis Bande
Yogis Weltraumrennen
Yogis Schatzsuche
