Vermissen Sie das Cartoon Network von früher? Wenn Shows wie Codename: Kinder von nebenan Und Xiaolin-Showdown waren die Grundpfeiler der frühen Jahre? Wenn ja, sollten Sie darüber nachdenken, sich ab dem 1. März bei Tubi anzumelden, denn der kostenlose Streaming-Dienst hat eine riesige Welle klassischer Cartoon-Network-Shows angekündigt, die auf der Plattform erscheinen werden.

Tubi bezeichnet es als den Beginn seiner „Cartoon-Ära“ und fügt seiner Bibliothek 100 Cartoon Network- und Warner Bros.-Programme hinzu. Die Titelliste umfasst Dexter’s Laboratory, Ed, Edd und Eddy, Courage the Cowardly, The Powerpuff Girls, Teen Titans, Und Fosters Zuhause für imaginäre Freunde.

Während der Großteil der Besetzung von Cartoon Network stammt, enthält die Liste auch Nicht-CN-Picks wie den Zeichentrickfilm von 1973 Die Addams-Familie Und Animaniacs.

Tubis Schritt, klassische Cartoons hinzuzufügen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem es immer schwieriger wird, sie im Streaming zu finden. Letztes Jahr wurden mehrere Cartoon-Network-Serien aus HBO Max entfernt, nachdem ihre Lizenzverträge abgelaufen waren und nicht verlängert wurden.

Der Schritt zahlt sich offenbar aus: Nachdem HBO Max Looney Tunes entfernt hatte, erwarb Tubi die Bibliothek, ein Schritt, den der Leiter der Akquisitionsabteilung des Dienstes, Samuel Harowitz, als „großen Gewinn für uns“ bezeichnete. Bis Oktober gehörten die Looney Tunes-Cartoons zu den zehn erfolgreichsten Serien der Plattform.

Schauen Sie sich unten die vollständige Liste der Shows an, die bei Tubi stattfinden. Es ist erwähnenswert, dass es solche Shows gibt Dexters Labor, Ed Edd und Eddy, Codename: Kids Next DoorUnd Die Powerpuff Girls wird am 1. März eintreffen, weitere Shows werden im Laufe der Zeit hinzugefügt.

Am 1. März kommen folgende Shows nach Tubi:

Die Animaniacs

Die Powerpuff Girls

Teen Titans

Der Batman

Ben 10 (2005)

Pinky und das Gehirn

Gerechtigkeitsliga

Batman: Der Mutige und der Mutige

Dexters Labor

Ed, Edd und Eddy

Mut, der feige Hund

Taz-Mania

Fosters Zuhause für imaginäre Freunde

Codename: Kids Next Door

Die Maske (Animationsserie)

Yogis Bande

Füllen Sie die Liste der Shows aus, die nach Tubi kommen:

Abbott & Costello Cartoons

Familie Addams (1974)

Abenteuer von Batman

Die Animaniacs

Aquaman

Astro und die Space Mutts

Atomameise

Baby Looney Tunes

Batman: Der Mutige und der Mutige

Sei cool, Scooby-Doo!

Beetlejuice

Ben 10 (2005)

Vorsicht vor Batman

Kapitän Caveman

Captain Caveman und die Teen Angels

Kapitän Planet

Codename: Kids Next Door

Mut, der feige Hund

Kuh und Huhn

Dastardly und Muttley in ihren Flugmaschinen

Dexters Labor

Dorothy und der Zauberer von Oz

Drachenhöhle

Duck Dodgers

Dukes of Hazzard: Die Zeichentrickserie

Dumm und dümmer (Animationsserie)

Dynomutt, Hundewunder

Ed, Edd und Eddy

Böses Con Carne

Familienabenteuer in Flintstone

Feuerstein-Kinder

Fosters Zuhause für imaginäre Freunde

Freakazoid!

Großer Traubenaffe

Hilfe, es ist der Hair Bear Bunch

Hong Kong Phooey

Jonny Quest

Gerechtigkeitsliga

Aktion der Justice League

Krypto der Superhund

Legion der Superhelden

Loonatics entfesselt

Looney Tunes 3D-Shorts

Looney Tunes-Cartoons

VERRÜCKT

Magilla-Gorilla

Mucha Lucha!

Neue Looney Tunes Show (auch bekannt als Wabbit)

Neue Scooby-Doo-Geheimnisse

Paddington-Bär

Kieselsteine ​​und Bamm-Bamm

Gefahren von Penelope Pitstop

Pinky und das Gehirn

Pinky, Elmyra und das Gehirn

Powerpuff Girls

Welpe namens Scooby Doo

Quick Draw McGraw

Ricochet-Kaninchen

Scooby und Scrappy Doo

Scooby-Doo! Mystery Incorporated

Shaggy und Scooby-Doo: Holen Sie sich einen Hinweis

Schlümpfe

Snagglepuss

Statischer Schock!

Superfreunde

Supernatural: Die Anime-Serie

Taz-Mania

Teen Titans

Die 13 Geister von Scooby Doo

Der Batman

Die völlig geistigen Missgeschicke von Ed Grimley

Die Frankenstones

Die düsteren Abenteuer von Billy und Mandy

Die Heathcliff und Dingbat Show

Die Maske (Animationsserie)

Die neuen Abenteuer von Batman

Die neuen Abenteuer von Gilligan

Die neue Fred und Barney Show

Die neuen Scooby-Doo-Filme

Die Plastic Man Comedy-Abenteuershow

Die wahren Abenteuer von Jonny Quest

Die geheime Eichhörnchenshow

Die Super-Globetrotter

Die Yogi-Bär-Show

Tiny Toon-Abenteuer

Tom und Jerry

Tom & Jerry Comedy-Show

Tom & Jerry Kinder

Tom & Jerry Show

Die Tom-und-Jerry-Geschichten

Top-Kat

Unikitty

Verrückte Rennen

Verrückte Rennen (2017)

Xiaolin-Showdown

Yo! Yogi

Yogi’s Galaxy Goof-Ups

Yogis Bande

Yogis Weltraumrennen

Yogis Schatzsuche