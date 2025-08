Swedens Way Out West Festival bietet den Fans die Möglichkeit, Charli XCX und Chappell Roan im Austausch für ihre Nieren zu sehen. Natürlich nicht buchstäblich. Das Festival verschenkt jedoch eine begrenzte Anzahl von Tickets an Personen, die sich für das Schwedens National Organspenderregister anmelden.

Angesichts der Anzeichen für das Schwedens Spenderregister, die in den letzten Jahren um 30% zurückgegangen waren, haben sich die Organisatoren für den Ausweg von West mit dem schwedischen National Board of Health und Wohlergehen zusammengetan, um die Bedeutung der Organspende hervorzuheben. Und da der diesjährige Weg nach Out West buchstäblich ausverkauft ist, ist dies wirklich der einzige Weg, um den Zugang zum Festival zu sichern.

„Wir wissen, dass die Leute fast alles tun würden, um nach Westen zu gehen“, sagte Festivalmanager Kimmie Winroth.

Der 7.-9. August in Göteborg, Schweden, Wege Out West 2025, verfügt über eine Aufstellung unter der Leitung von Charli XCX, Chappell Roan, Queens der Steinzeit, nasser Bein, Iggy Pop, Pet Shop Boys, Kniekap, Pinkpantheress, Refused, Little Simz, Khruangbin und mehr.

Im vergangenen Jahr stellte der Weg nach Out nach Out West ein Stadium/IVF -Labor speziell für Spermien und Eier in einem Düngungsprozess in einer kreativen Initiative ein, um zukünftige Fans zu erreichen, bevor sie überhaupt geboren wurden.

https://www.youtube.com/watch?v=m3rhzvzfnsu