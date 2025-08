Der volle Trailer für Spike Lees A24 Crime Thriller Höchste 2 niedrigste, Die Hauptrolle Denzel Washington ist vor seiner Theaterveröffentlichung am 15. August und der Premiere von Apple TV+ am 5. September angekommen.

Höchste 2 niedrigste ist Lees Adaption von Akira Kurosawas Film von 1963 von 1963 Hoch und niedrigum seine Umgebung nach New York City zu verlagern, wobei Washingtons Charakter eher als Musik -Tycoon als als Geschäftsmann dargestellt wird, der eine Schuhfirma kauft.

„Wenn ein Titan-Musikmogul (Denzel Washington), der allgemein als“ beste Ohren im Geschäft „bezeichnet wird, mit einer Lösegeldhandlung angezeigt wird, ist er in einem moralischen Dilemma des lebenswidrigen or-Todes verkleinert“, heißt es in der offiziellen Protokolllinie. „Die Brüder Denzel Washington und Spike Lee sind in ihrer langen Arbeitsbeziehung für eine Neuinterpretation des großen Filmemachers Akira Kurosawas Kriminalitäts -Thriller zum 5. Hoch und niedrigjetzt auf den gemeinen Straßen des modernen New Yorker New Yorker. “

Regie von Lee aus einem Drehbuch von Alan Fox, Höchste 2 niedrigste Darüber hinaus spielt Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera und ein $ AP Rocky.

https://www.youtube.com/watch?v=sh8yqcozfn8