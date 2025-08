In einer Zeit gibt es unzählige neue Möglichkeiten für Künstler, sich mit Fans zu beschäftigen – von geheimen Websites bis hin zu parasozialen sozialen Medien -, gibt es immer noch nichts, was ein Live -Konzert schlägt. So unvergesslich wie Ihre Band in einem massiven Bereich oder ein vollem Stadion zu sehen, kann jedoch sowohl Musiker als auch ihren loyalsten Zuhörern einzigartige Möglichkeiten bieten. Deshalb Folge Kürzlich hat sich mit The Wild Honey Pie als offizieller Medienpartner für eine Reihe von abgespeckten Unterlagen zusammengetan und Künstler wie Hamilton Leithauser, Passion Pitt und Phantogramm in atypische Veranstaltungsorte für einzigartige Superfanerlebnisse gebracht.

Ende Juni fuhr Phantogram zu den Catskills, nicht weit von dem Duo von Sarah Barthel und Josh Carter, der ihren Start im Bundesstaat New York hatte. Sie checkten in das Boutique Hotel Lilien ein, um eine Pizza-Party zu erhalten, ein Grundnahrungsmittel, das die Wildhonig-Kuchenerlebnisse mit unbegrenzter Paulie Gee’s Pizza und einer hochwertigen Aufführung behandelt werden, die im Gegensatz zu allen anderen, die alle von SpindRift® präsentiert werden, aufgestellt werden. Sprechen mit Folge Nach der Veranstaltung beschreibt die Band die Angelegenheit freudig als „Super Duper Fun“ und einen Weg, sich mit ihren Wurzeln und ihren Fans zu verbinden. „Es fühlte sich irgendwie so an, als wären es unsere Freunde und wir spielten nur eine Show für sie“, sagt Barthel.

Als Musikfans selbst wissen die Mitglieder von Phantogram, wie sinnvoll eine Show sein kann, wenn Sie nicht nur die Künstler auftreten, sondern in einer entspannten Umgebung mit ihnen interagieren. „Sarah und ich denken nicht an uns wie diese großen, wie Rockstars oder ähnliches“, gibt Carter zu, „aber wenn eine meiner Lieblingsbands diese wirklich intime Sache spielte, zu der ich gehen musste und sogar die Chance bekommen, mit ihnen zu sprechen, denke ich, dass es großartig sein würde. In gewisser Weise gaben wir den Fans zurück.“

Die Veranstaltung bot dem Duo auch die Möglichkeit, einige kreative Beine zu dehnen, die sie übrigens bereits gearbeitet haben. Sie haben wieder als Zweiteiler mit dem Spielen experimentiert und wieder zu ihren Tagen vor dem Fame zurückgekehrt, um „uns kreativ zu schärfen“. „Es ist eine andere Version von Who wir“, erklärt Barthel. „Es geht auch zurück zu den Wurzeln, aber es ermöglicht es uns auch, ein bisschen anders zu denken, und das macht uns ziemlich aufgeregt.“ Obwohl das Setup speziell für Shows wie die Wildhoney Pie Pizza Party entwickelt wurde, fügt Carter hinzu: „Seien Sie nicht überrascht, wenn wir vielleicht einige große, volle“ Gramm-Shows als zweiteiliger Setup machen. „

Vielleicht werden diejenigen, die das Glück haben, an dieser einmaligen Show in den Catskills teilzunehmen, bald in der Lage sein, Phantograms abgestreifte Rücken-Setup zu sehen, bevor sie es unterwegs nahmen. Das wird jedoch in unmittelbarer Zukunft nicht der Fall sein, da die Band ihre kommenden Konzerte verspricht, die Deftones und ihre Herbst -Headliner -Tour mit Open Mike Eagle „Are Full Band, Full Production“ (Tickets hier für all diese Daten erhalten).

Was in Zukunft noch ist, hat Phantogram für ihre nächste LP bereits begonnen, sich in ihren Ideenordner (Kawasaki „auf ihrer gemeinsamen Festplatte zu graben, und ja, eine Big Grams -Fortsetzung ist in den Karten. „Wir setzen einige Zeit mit Big (Boi), denke ich, bald. Er hat uns etwas Scheiße geschickt, die bald herauskommen könnten, vielleicht nicht“, verrät Barthel. „Wir sind vertraglich verpflichtet, ein weiteres Album mit ihm zu veröffentlichen – und das brauchen wir nicht einmal für den Druck! Wir wollen nur die ganze Zeit mit Big rumhängen. Ich vermisse ihn. Also ja, es passiert definitiv.“