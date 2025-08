Manchmal kann der Titel einer TV -Show als irreführend oder sogar geradezu unehrlich angesehen werden. Das ist nicht der Fall Alien: ErdeSchöpfer Noah Hawleys Big-Budget-Anstrengung, den legendären Science-Fiction-Horror-Franchise-Planetside zu bringen. Diese Show enthält Aliens, einschließlich der langlebigen Kreaturen, die am besten als Xenomorphe bekannt sind, und Sie sind auf der Erde. Sie sehen sie manchmal sogar bei Tageslicht!

Sie kommen auch relativ schnell auf die Erde, da Hawley die acht Folgen der ersten Staffel verwendet, um eine wilde neue Tasche der Ausländer Universum, eines mit einem tief empfundenen Interesse daran, zu untersuchen, was es bedeutet, menschlich zu sein. In vielen Fällen wird diese Frage dank der Magie der Science -Fiction für einige dieser Charaktere zu einem ziemlich wörtlichen. Dank der Magie des Horrors haben diese Charaktere Schwierigkeiten, einige wirklich knorrige menschliche Kreaturen aus dem Weltraum zu überleben.

Die Serie beginnt mit einer sehr vertrauten Szene: einer Crew an Bord des Weyland-Yutani Deep-Space-Schiffes Maginotnach einer jahrzehntelangen Reise durch den Weltraum aus Kryosen. Ähnlich wie die Besatzung der Nostromo Aus Ridley Scotts Thriller von 1979 wissen wir, dass ihnen nichts Gutes passieren wird, dank der vielen wilden biologischen Proben, die sie an Bord gebracht haben, einschließlich einiger vertrauter, fleischiger Eier, die bereit zum Schlüpfen bereit sind.

Aber dann kehren wir zurück zur Erde, wo die Welt weitgehend von fünf verschiedenen Unternehmen kontrolliert wird, einer Gruppe, zu der Weyland-Yutani sowie das Prodigy Corporation gehören, das von einem jungen Genie gegründet wurde, der sich selbst Boy Kavalier (Samuel Blenkin) bezeichnet hat. Alle diese Unternehmen erforschen den Bereich des Trans-Humanismus in der Suche nach Unsterblichkeit, wobei der Junge Kavalier vor allem auflegt, um herauszufinden, was passiert, wenn Sie das menschliche Bewusstsein in synthetische Körper übertragen.

Es stellt sich heraus, dass es nicht wirklich möglich ist, einen erwachsenen Geist in einen Roboterkörper zu bringen. Die Köpfe der Kinder hingegen sind viel geschmeidiger. Als der Junge Kavalier einem tods ille kleinen Mädchen die Chance anbietet, ihrem Schicksal zu entkommen, wird sie zum neu genannten Wendy (gespielt von Sydney Chandler), um sich zuerst dem neuen Team von Lost Boys von Boy Kavalier (einer Gruppe, der zwei andere Mädchen umfasst, zu deren neue JM-Barrie-Namen geliebt wird).

Der Peter Pan Analogie ist nicht Eine subtile, implementiert als scharfer Kontrast zur düsteren Realität des Szenarios, in dem sich die Kinder selbst befinden: Beschäftigten neue erwachsene Körper, die sie nicht ganz verstehen (Körper, die aufgrund der extremen Geheimnis des Verfahrens nicht in der Lage sind, sich mit ihren Familien zu verbinden) und nicht in der Lage, sich mit ihren Familien zu verbinden. Dies ist für Wendy am schwierigsten, da sie ihren älteren Bruder Hermit (Alex Lawther), der zufällig für den Operation für den Sicherheitsdiensten von Prodigy als Field Medic arbeitet, sehr vermisst. Aber das Schicksal – und ein Crashing -Raumschiff – wird bald in ihrem Namen eingreifen.

Das obige fängt das ein, was sich nur wie ein Bruchteil des vollen Umfangs der Serie anfühlt, das sich manchmal ein wenig überladen fühlt und große Konzepte, die Hawley für Erkundungen interessiert hat. Die rücksichtslose Bürokratie einer von Unternehmen versierten Welt, die existenziellen Fragen im Zusammenhang mit der Natur des Lebenes, die Grenzen, die uns von den Tieren teilen-all diese Themen sind ziemlich faszinierend, aber sie führen zu einigen Episoden, die sich als besonders dichtes Betrachten anfühlen.

Das ist ganz oben auf der großen Anzahl von Charakteren, die sie verfolgen können, von den verlorenen Jungen bis hin zu den Mitarbeitern, die sich um sie zur Militäreinheit von Hermit in der Militäreinheit kümmern Maginot Crew, die alle neue Dimensionen zum Verständnis dieser Serie bringen. Während diese Show viele hat groß Ideen, ein Berührung mehr Fokus hätte dazu beigetragen haben, dass die Show ein wenig tiefer in sie gerät. Trotzdem ist es eine Anerkennung für Hawley, dass er in der Lage ist, alles relativ gut auszugleichen, während er eine Vision der Zukunft schafft, die sich wie eine gleiche Mischung aus dem vorab festgelegten Universum und seiner eigenen Fantasie anfühlt.

Eine Sache, die Fans dieses Franchise wissen, ist, dass das zwar die Ausländer Filme haben ein paar Informationen darüber enthüllt, was in den nächsten Jahrhunderten mit der Menschheit passiert. Keiner von ihnen hat jemals viel Details darüber eingereicht Alien: Auferstehung: „Erde, Mann. Was für ein Scheißloch.“

Auferstehung findet im Jahr 2381 statt, Jahrhunderte von Alien: Erde’s Einstellung im Jahr 2120. Das Original 1979 Ausländer fand 2122 statt, was diese Serie zu einem Vorläufer macht, außer dass dies aufgrund dieses oben genannten Mangels an Kenntnissen über das Leben auf der Erde in einer Grauzone der Franchise spielt, in der Hawley technisch gesehen viel Raum hat, um ohne Kanon zu spielen.

Sie können Hawleys Ansatz zur Anpassung erkennen, in Fargo Darüber hinaus beinhaltet die Identifizierung wichtiger Produktionselemente aus dem Original, um auf klare und offensichtliche Weise voranzukommen und gleichzeitig neue Wege zu finden, um die wesentlichen Themen des Projekts zu erforschen. Visuell ist der Film von 1979 der Kern -Touchstone für diese Serie, insbesondere wenn es um die Produktionsdesigner der Show geht, um sicherzustellen Maginot Sieht so aus, als wäre es auf demselben Fabrikboden wie der arme zum Scheitern verurteilt gewesen wären Nostromo.

In dieser Produktion gibt es echte „verschont keine Kosten“ – in Thailand, die hauptsächlich in Thailand gedreht wurde. In Bezug auf die Darstellung seiner schrecklichsten Kreaturen (natürlich zweitrangig zu den Menschen)… diese Bewertung könnte Verderben Sie Details über sie, aber es macht viel mehr Spaß, selbst herauszufinden, was einige dieser Science-Fiction-Horrors sind und wie genau sie Sie töten werden. Es gibt eine eigenständige Episode, die sich darauf konzentriert, was mit dem passiert ist MaginotUnter der Regie von Hawley, das ist eine reine Ridley Scott -Hommage und könnte die beste Episode der Serie sein, zumindest auf Horrorebene.

Während das Ensemble, wie erwähnt, ziemlich massiv ist, schafft es einige, das Rampenlicht zu beschlagnahmen. Sydney Chandler (Tochter von Kyle) erweist sich als ziemlich bemerkenswert als Wendy, deutlich für das kindliche Wunder, das sie in den Charakter bringt, und liefert immer noch Momente, die beweisen, wie schnell und heftig Wendy erwachsen werden muss. In der Zwischenzeit beginnt der immer große Timothy Olyphant die Rolle von Kirsh, dem Android-Guardian der Lost Boy Hybriden, und Babou Ceesays Morrow wird schließlich zu einer der faszinierendsten Charaktere der Show-ein Weyland-Yutani-Operation zwischen mehreren Welten und mehreren Motivationen.

Als der volle Umfang dessen, was Hawleys Versammlung in den Fokus kommt, Alien: Erde Fängt an, als würde es in die Surf Dracula -Falle fallen, wo die gesamte erste Staffel im Wesentlichen als Piloten dient. Dies liegt jedoch hauptsächlich daran, wie viele riesige Konzepte die Serie in die Erzählung einbeziehen wollen, während die Handlung den Betrachter aggressiv auf Trab hält. Es ist eine bemerkenswerte Fahrt, da diese Show einen so engen Deckel darauf hält, wohin sie vor sich geht, dass Sie ihren vollen Umfang am Ende nur verstehen.

Wenn Sie dieses Ende erreichen … nun, es ist schwierig, sicher zu sein, wohin zukünftige Jahreszeiten gehen würden. Aber die Energie des Finales lässt sich so anfühlen, als könnte die Antwort auf diese Frage buchstäblich überall sein, und das ist aufregend zu sehen – insbesondere angesichts der Art und Weise, wie diese Show einem wichtigen Thema treu bleibt: Ausländer In Filmen ging es immer darum, wie menschliche Systeme die Verletzlichen, aber in ruhiger Weise zerstören. Alien: Erde schreit darüber – auf eine Weise, die uns daran erinnert, wie kathartisch ein guter Schrei sein kann.

FX Alien: Erde Premieren am 12. August um 20:00 Uhr ET auf Hulu und um 20:00 Uhr ET/PT auf FX. Neue Folgen Premiere am Dienstagabend. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

