In einem Interview mit Folge Vor bis zu ihrer zweiten Runde diente sowohl Gastgeber als auch musikalischer Gast an Samstagabend liveLady Gaga erzählte uns, was die Late-Night-Skizzenshow so einzigartig macht. „Ich habe immer viele verschiedene Arten von Kunst geliebt. Also in der Lage zu sein, Gastgeber zu sein, aber auch der Schauspieler in den Sketchen zu sein und dann der musikalische Gast zu sein und meine Kunst als Gaga zu bringen – es ist wirklich cool, alles an einem Ort zu tun. Snl ist eine so seltene Show, in der sie das wirklich feiern. “

Gagas breites Array von Talenten war in der Tat in den Episoden von SNL aus der letzten Nacht ausgestellt, als sie zwei Knockout-Aufführungen zur Unterstützung ihres neuen Albums lieferte, Chaosmit „Abracadabra“ und „Killah“. Sie übernahm auch die Führung in Skizzen, zu denen eine A -Frau gehörte, die ihr Geburtstag hatte, um einen kostenlosen Sundae bei Friendly’s zu bekommen. eine absurd verrückte Skizze mit motorisiertem Gepäck; ein Parodie -Duett mit Bowen Yang; und als Eigentümer eines Bestattungsunternehmens, das in einem Bestattungsunternehmen eine Routine mit 20 Jahren in einem Bestattungsunternehmen drängt.

Als nächstes soll Gaga diesen April als Headline Coachella gefolgt werden, gefolgt von einer Show in Mexiko -Stadt. Dann, im Mai, reist sie nach Brasil, um ein kostenloses Konzert in Rio de Janeiro zu erhalten. Holen Sie sich hier Tickets für ihre bevorstehenden Tourdaten.

