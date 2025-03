(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Die gerechten EdelsteineStaffel 4 Folge 1, „Präludie“.)

Der Titel der Show mag Plural sein, aber es gab nur einen Edelstein in der Premiere der vierten Staffel von Die gerechten Edelsteineund es war keine der Hauptdarsteller. Stattdessen hat die HBO-Komödie keinen anderen als den zwölfmaligen Oscar-Kandidat Bradley Cooper eingetragen, um Elijah Gemstone, einen Vorfahr des Gemstone-Clans aus Bürgerkrieg, zu spielen.

Während Elijah in der Flashback -Episode auf der Seite des Südens steht, erzählt der Schöpfer/Regisseur/Star Danny McBride Folge Das „er kämpft wirklich für niemanden, weil er nur eine Art Schurke ist.“ Die Episode beginnt damit, dass Elijah einen Minister für seine Einnahmen aus dem Sammelplatten ermordet und dann die Identität des Mannes annimmt und Prediger für eine konföderierte Einheit wird, die keinem Mangel an Schlachten ausgesetzt ist.

„Als sie sich der Saison näherte und sie als die letzte Saison betrachtete, fühlte es sich einfach perfekt an, um zu beginnen, indem es zeigt, wie alles begann“, sagt McBride. „Das war ein logischer Ort, um in dieser Saison zu beginnen, besonders wenn es sich um das Ende dieser Saison handelt.“

McBride sagt, dass er immer wusste: „Die Familie hatte einen zweifelhaften Anfang.“ Aber während der Schießerei der dritten Staffel hatte er die Idee für „wer dieser Charakter war und wie er sich in diesen Auftritt in den Weg machte, findet dann aber Vertrauen.“

Zunächst war er sich nicht sicher, wie ich es ausführen würde – wenn es nur eine kalte offene oder etwas sein würde, über das jemand sprich. Dann, als wir uns der Saison näherten und anfingen, dies zu öffnen, war es einfach so, als wäre es eine lustige, reiche Welt, um einen Blick darauf zu werfen. “

https://www.youtube.com/watch?v=ke4Whqyhem8

Star Edi Patterson ist auch eine der Autoren der Show, was bedeutete, dass sie schon früh von den Plänen für die Premiere wusste. „Es fühlte sich wie eine große, seltsame Schaukel“, sagt sie. „Es ist ein kleiner Mini-Kriegsfilm und es gibt Ihnen auf eine wirklich coole Weise Einblicke, warum die Edelsteine ​​so sind, wie sie sind.“

Darsteller Tony Cavalero weist darauf hin, dass die Show in South Carolina geschossen wird, ganz in der Nähe des tatsächlichen Bürgerkriegs im Jahr 1861. Für mich sagte ich: „Okay, Alter, das wird cool und interessant und anders.“ Ich weiß, dass diese Flashback -Episoden solche Fanfavoriten sind, und dann war das Casting offensichtlich äußerst aufregend. “

McBride erklärte in einem kürzlichen FYC -Event für die Serie, dass er nicht merkte, dass sie einen großen Gaststar brauchen würden, nachdem das Drehbuch für die Episode geschrieben wurde. „Plötzlich ist die Frage, wer wird diese Rolle spielen? Und ich dachte, oh Mann, ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich wusste, dass es eine schwierige Rolle sein würde, denn diese Show ist offensichtlich ein Ensemble – es gibt hier so viele unglaubliche Schauspieler, für die das Publikum auftaucht. Und um das Publikum zurückzuladen, nachdem die Show ein wenig (ohne) eines dieser schönen Gesichter ausgeschaltet wurde… “McBride lachte. „Es musste jemand sein, der schöner war als wir alle.“

Noch wichtiger ist, wie McBride bemerkte, dass der Stern „jemand, der ein echtes Charisma und einen charmanten Charme hat, um diese Runde mit diesem Charakter zu erzielen. Jemand, mit dem es dem Publikum nichts ausmacht, auf diese Reise zu gehen, und jemand, der das Ganze auf seinen eigenen Schultern halten kann. “ Während eines Gesprächs mit seinem produzierenden Partner Brandon James erwähnte McBride den flippigen Hinweis: „Jemand wie Bradley Cooper“ und Brandon sagte: „Nun, wir sollten ihn nur fragen.“ Und es war wie: „Okay, das können wir tun. Wir dürfen nur die Leute bitten, Sachen zu tun. ‚“

Cooper reagierte „sehr schnell“ auf das Angebot, sagte McBride. „Interessant war, dass er nie gesehen hatte Edelsteine Vorher, und dann wollte er es erst beobachten, bis wir mit dem Schießen fertig waren, weil er es nicht wollte, dass es seine Leistung beeinflusst. Was ich dachte, war ziemlich schlau. Aber überraschenderweise denke ich, dass er sich wie ein Edelstein fühlt – unabhängig davon, dass er es vorher nicht sieht. “

Die abgeschlossene Episode wurde gegen Ende der drehenden Staffel 4 für Besetzung und Crew gezeigt, und die Besetzung wurde alles umgehauen. „Es war wild“, erzählt Adam Devine Folge. „Ich konnte nicht glauben, dass das geschah. Ich dachte, werden sie es schaffen? Weil es viel braucht, um etwas so aussehen zu lassen, als wäre es ein Bürgerkriegs -Epos. Und sie haben so einen tollen Job damit gemacht. Es sieht unglaublich aus. „

Tim Baltz sah es auch bei der Cast- und Crew -Screening – und er wusste nicht einmal, dass die Saisonpremiere im Bürgerkrieg festgelegt wurde, da ich die Rückblenden -Episoden nie gelesen habe, weil ich sie immer wie einen regulären Fan der Show sehen und diese Überraschung habe. Also war ich weggeblasen. “

Fügt Cassidy Freeman hinzu: „Es war, als würde man einen Film ansehen, einen wirklich guten Kriegsfilm. Und es war so cool zu sagen: „Das ist unsere Show.“ Wie cool und anders und lustig … nicht viele Teams könnten das schaffen. “

Neue Folgen von Die gerechten Edelsteine Premiere -Sonntage auf HBO und Max.