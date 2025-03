Shane Gillis kehrte zurück zu Samstagabend live Dieses Wochenende, an dem er machte, nahm er seine zweite Runde als Gastgeber als Gastgeber. Unter den herausragenden Skizzen befand sich ein Werbespot namens Couplabeers, in dem Gillis einen Sprecher für „ein revolutionäres Medikament spielte, das Angst und Depressionen schnell behandelt“.

Der Comedian spielte auch in einer Repressalien von Mid-Day News, einer Skizze, die erstmals im Jahr 2019 ausgestrahlt wurde, in dem die Nachrichtenanker im Wettbewerb darüber, ob weiße oder schwarze Perpetuatoren die Verbrechen, über die sie berichteten, begangen haben. Er erschien auch in einem bitte nicht zerstörten Parodierung von Die Stimmeund er spielte einen geschiedenen Vater in einer PBS -Serie.

Anderswo in der letzten Nacht SnlMike Myers debütierte während der Kälte offen.

